寶成越南廠全面復工有望　加班、產能調度趕訂單

經過長時間防疫管制之後，越南胡志明市10月1日起宣布解封，寶成集團5日公告，子公司裕元工業（集團）旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠已取得當地政府同意，將於10月6日起依要求條件分階段復工。寶成指出，將以所有同仁的健康安全保障為前提，積極安排復工事宜，並配合越南當地政府防疫規範，保持最大彈性進行生產調度，讓營運安全有序地進行。
記者許家禎/台北報導
2021-10-06 17:17:32
寶成指出，位在胡志明市的寶元鞋廠，總員工數達5.6萬人，是寶成在海外最大的廠區，該廠自7月中暫停營運，迄今已逾二個月。而如今終於迎來復工的消息，而且不只寶元廠，寶崧廠、寶成廠也在本週陸續復工。此外位於西寧的二座生產工廠，也在當地政府核准之下，於下週10月11日起分階投復工，寶成在越南一共四區六廠，10月全面復工指日可待。
另外，寶成為了復工，除了持續配合越南政府政策，也全力加速員工疫苗接種。目前寶成越南廠區近13萬名員工，其中有將近七成已施打疫苗，等於三分之二的員工已接種。
寶成日前代子公司裕元公告越南生產營運狀況，由於製造業務占裕元上半年度整體營收約58%，而越南作為裕元主要生產據點之一，上半年度占鞋履總出貨雙數約45%，在越南廠停工影響下，造成第三季製造業務的營收下滑。但寶成強調，訂單僅遞延而未取消，將透過加班、產能調度，趕上原先預定的進度。
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