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腦動脈取栓術 少數情況治療失敗臺中榮總神經放射線科陳文賢主任表示，常規的腦動脈取栓術是由鼠蹊部穿刺股動脈置入導管，使用透視X光機導引，將導管往上放置在頸動脈，然後置入取栓用抽吸導管及取栓用支架抵達阻塞的腦動脈，將腦動脈血栓取出。然而，少數情況會發生導管無法順利到達頸動脈的情形，因而造成手術延遲或失敗，喪失治療的黃金時間。
頸動脈穿刺 成功治療罕見高安氏動脈炎為了及時搶救缺血的腦細胞，直接穿刺頸部頸動脈置入導管來執行腦動脈取栓術是搶時間且有效的方法。臺中榮總於今年3月以頸動脈穿刺成功治療了一位患有罕見高安氏動脈炎（Takayasu’s arteritis）引起的雙側頸動脈慢性阻塞及突發急性缺血性腦中風病患，病人術後恢復良好，目前日常生活可以自理，無需他人照顧。
陳文賢主任說明，高安氏動脈炎是罕見的主動脈及其大分枝的慢性發炎疾病，最後導致血管狹窄甚至完全阻塞。此病患在此次腦中風之前並不知道自己患有此病症，經這次的急性腦中風及接受動脈取栓手術才診斷出患有此病症，除了及時穿刺頸動脈將腦血管血栓取出，成功搶救腦細胞之外，病患後續並接受了高安氏動脈炎的相關藥物治療。
及時打通腦血管 降低細胞傷害臺中榮總腦中風團隊整合急診、神經內外科、神經放射科等多科專業經驗，提供中部地區全年無休之急性腦中風緊急處置及腦血管動脈取栓術，對於常規由鼠蹊部股動脈穿刺執行腦血管取栓術已有非常豐富的經驗，甚至對於特定狀況無法以鼠蹊部股動脈穿刺執行腦血管取栓術的病患，也能由穿刺頸動脈執行腦血管動脈取栓，及時打通腦血管，將腦細胞傷害降到最低。
資料來源：健康醫療網 搶救急性缺血性腦中風 中榮緊急穿刺頸動脈救命
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