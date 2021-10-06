肇事逃逸的台語怎麼講？網嘲諷「隴丟緊酸」：請正名超駛
台灣基進立委陳柏惟的罷免投票在即，今（6）日卻被爆出10年前曾經肇事逃逸，引發各界關注。由於陳柏惟之前才因堅持用台語質詢槓上國防部長邱國正，就有網友詢問大家「肇事逃逸的台語要怎麼講？」藉此酸爆陳柏惟，還有網友認為應該要把肇逃正名為「超駛」，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 17:24:17
被爆出肇逃，陳柏惟在立法院親自出面說明，坦承「這件事事實上就是做錯了」，解釋自己當時疲勞駕駛，才會發生擦撞。但事後已坦然面對，也積極尋求當事人和解，加入台灣基進的時候，有跟主席與相關同事報告，並沒有否認過這件事情。並再次向當事人和社會致上最深的歉意與反省，陳柏惟強調會把這件事情作為「人生永遠不會忘記的教訓」，鞭策自己用更大的努力來回饋社會。
不過有網友在PTT發文詢問大家，「肇事逃逸的台語要怎麼講？」雖然內文並未指名道姓，但網友全都心領神會，紛紛留言回覆說，「問要被罷免那位，做過而且他最愛講台語」、「去問台語推廣大使3Q」、「我猜他應該也不太會講」、「哢丟緊酸」、「弄丟郎斗造」、「隴丟郎烙袍」、「有請龍介仙」、「叫謝龍介出來教陳柏惟怎麼講這句台語」。
另外也有網友在PTT發文呼籲，「肇逃太難聽，請正名『超駛』」，諷刺說「人家只是超駛，車子停不下來，不小心開太遠而已」。笑翻的網友紛紛表示，「沒有肇逃，只是先回家了」、「超駕」、「超催油門」、「沒有不報警，只是還沒報」、「校正回駛」、「超離啦」。
不過也有網友替陳柏惟緩頰，「11年前的事跟立委做的好不好沒關係」、「肇逃但他付出法律責任了不是嗎？已經是舊聞了啦」、「不要亂帶風向」。（編輯：倪浩軒）