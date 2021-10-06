指立院上演《桃色風雲搖擺狗》　綠營前輩力挺3Q　

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇治芬說，電影裡面為了轉移人民對政治人物的注意，不惜發動一場戰爭來轉移焦點。陳柏惟罷免案應該是針對他作為一個立法委員是否失職來討論，而不是為了選舉把過去的事情挖出來混淆焦點，而當時陳柏惟已負起他該負的責任，當然現在身為立法委員的他，更可以自身的經驗做交通安全義工宣導，但這件事並非罷免案的重點，也希望國民黨應該直接指明陳柏惟做不好的地方，而不是用像先前口袋國會片面的資料來質疑。
民進黨秘書長林錫耀今（6）日於中常會呼籲黨公職支持陳柏惟，莫讓10月23日投票的陳柏惟罷免案過關，前彰化縣長魏明谷下午隨即在臉書發出「請支持陳柏惟+1」一文，肯定陳柏惟公開認錯肇逃舊事的做法。魏明谷說，每個人的人生可能都有一些小缺憾，沒人願意見到交通事故發生，他肯定陳柏惟坦承面對10年前事件的態度。而「這一年來，3Q在立法院的問政表現可受公評，我相信更可以與前立委顏清標、顏寬恆父子問政表現做比較！」
魏明谷直指，過去台中第二選區立委席次長期由顏家把持，即使顏清標因案入監服刑，仍能由兒子顏寬恆代父出征，順利延續顏家政治香火。直到去年，情勢才由沒人看好的陳柏惟翻轉，完成不可能的一仗。
魏明谷說，即使失去一席立委，台中人對顏家仍非常厚愛，「顏清標女兒目前也還在擔任台中市的副議長。而柏惟才服務一年，就要面臨國民黨的政治追殺，也是國民黨新主席朱立倫傾全黨之力要拉下的目標，實在很不公平！」
他認為陳柏惟孤身一人從高雄來到台中，能夠險勝顏寬恆當選立委，代表當地長期想要翻轉的心聲。他呼籲大家全力守住陳柏惟，別讓剛翻轉的中二選區旋即回到過去。