指立院上演《桃色風雲搖擺狗》　綠營前輩力挺3Q　

民進黨籍前彰化縣長魏明谷今（ 6 日）在臉書發文，力挺深陷肇逃風暴的台灣基進黨立委陳柏惟，強調「人生難免有些小缺憾，柏惟做到了面對與承擔」。他並砲打前立委顏清標家族，指爸爸多案入監，女兒仍能擔任台中市副議長，諷喻台中人一向厚愛顏家。

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民進黨立委蘇治芬則指，今天在立院旁觀一群記者趕著採訪的場景，讓她想到一部美國電影 《 桃色風雲搖擺狗》。



蘇治芬說，電影裡面為了轉移人民對政治人物的注意，不惜發動一場戰爭來轉移焦點。陳柏惟罷免案應該是針對他作為一個立法委員是否失職來討論，而不是為了選舉把過去的事情挖出來混淆焦點，而當時陳柏惟已負起他該負的責任，當然現在身為立法委員的他，更可以自身的經驗做交通安全義工宣導，但這件事並非罷免案的重點，也希望國民黨應該直接指明陳柏惟做不好的地方，而不是用像先前口袋國會片面的資料來質疑。

民進黨秘書長林錫耀今（ 6 ）日於中常會呼籲黨公職支持陳柏惟，莫讓 10 月 23 日投票的陳柏惟罷免案過關，前彰化縣長魏明谷下午隨即在臉書發出「請支持陳柏惟 +1 」一文，肯定陳柏惟公開認錯肇逃舊事的做法。

魏明谷說，每個人的人生可能都有一些小缺憾，沒人願意見到交通事故發生，他肯定陳柏惟坦承面對 10 年前事件的態度。而「這一年來， 3Q 在立法院的問政表現可受公評，我相信更可以與前立委顏清標、顏寬恆父子問政表現做比較！」

魏明谷直指，過去台中第二選區立委席次長期由顏家把持，即使顏清標因案入監服刑，仍能由兒子顏寬恆代父出征，順利延續顏家政治香火。直到去年，情勢才由沒人看好的陳柏惟翻轉，完成不可能的一仗。

魏明谷說，即使失去一席立委，台中人對顏家仍非常厚愛，「顏清標女兒目前也還在擔任台中市的副議長。而柏惟才服務一年，就要面臨國民黨的政治追殺，也是國民黨新主席朱立倫傾全黨之力要拉下的目標，實在很不公平！」