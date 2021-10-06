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「地瓜球、QQ蛋」只是名字不一樣？老饕曝差異：有改良過

▲台灣夜市美食百百種，但說到最具代表性的點心，不少人的直覺答案就會是「地瓜球」。（示意圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲台灣夜市美食百百種，但說到最具代表性的點心，不少人的直覺答案就會是「地瓜球」。（示意圖／翻攝自《廚藝公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 17:37:27

台灣夜市美食百百種，但說到最具代表性的點心，不少人的直覺答案就會是「地瓜球」。有網友就疑惑「大家是稱呼地瓜球還是QQ蛋？」貼文曝光也立刻有老饕分享「深層差異」。

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原PO在PTT論壇上發出一張剛出爐的地瓜球照片，並附註「你們都怎麼稱呼這個啊？QQ蛋或是地瓜球各位是都怎麼稱呼啊？有因為地區不同而有不同講法嗎？」

文章曝光後立刻掀起熱議，不少網友也紛紛回應「以前在台中唸書時跟北部人同學討論過，後來一起在一中街看到QQ地瓜球」、「桃園這邊都說地瓜球」、「高雄以南QQ蛋」、「地瓜球，不過我看招牌都寫QQ球」、「小時候夜市叫QQ彈 現在招牌叫地瓜球多」、「地瓜，我們這邊真的有攤販這樣叫」、「我住高雄，從小就叫QQ蛋」。

▲有網友提問「地瓜球、QQ蛋」只是名字不一樣？釣出眾多網友討論。（圖／翻攝PTT）
▲有網友提問「地瓜球、QQ蛋」只是名字不一樣？釣出眾多網友討論。（圖／翻攝PTT）
隨後也有內行人從製作過程的差異作出解釋「根據我的經驗，叫地瓜球的是內在空氣感很重咬起來外殼很脆的，QQ蛋則的是後來才新推出的改良版口感偏Q，有麻糬的口感但更不黏牙，整體偏紮實」、「感覺壓比較久，讓它比較澎的是地瓜球，QQ蛋則是內部沒壓那麼多下，比較緊實」。（編輯：潘毅)

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