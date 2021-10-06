王仁甫為節目男扮女裝　季芹曝女兒「崩潰反應」

季芹與王仁甫結婚多年，家中也有寶貝兒子和女兒，夫妻倆時常在臉書上曬出生活日常。近日王仁甫特地邀請老婆上節目《明星許願池》，一起表演大型歌舞秀，季芹接受訪問時，大讚老公先前在節目短劇中扮女裝十分可愛，但女兒看到後的反應卻是相當崩潰。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-06 17:32:09
除了唱跳合作，季芹談起老公前陣子為節目扮女裝，直呼超喜歡：「我是王美女阿嬤的粉絲，怎麼不發我來演短劇就好？」認為王仁甫扮成女裝阿嬤非常可愛，不過女兒看到後，卻是十分崩潰：「你不要再跟我說爸爸是天團，他根本就是諧星。」而季芹則趁機機會教育小孩：「妳看爸爸在外工作很辛苦，什麼角色都要嘗試。」王仁甫聽到後哭笑不得，自爆為了保持爸爸帥氣的形象，刻意把全家出遊日安排在假日，才能避開節目播出時段。
事實上，季芹為了這次的歌舞秀，壓力大到前一晚還在做惡夢，直言自己不擅長唱跳，王仁甫還故意爆老婆的料：「她是演員與主持人，真的沒有這樣唱跳過，我看到她跳第一次時，完全跟不到拍、找不到下歌點，想說完蛋了！」不過季芹私下非常認真，會把握老公難得在家的時光找他練習，自己也會在家苦練。眼看表演順利結束，讓季芹終於鬆了一口氣，直呼非常感動。