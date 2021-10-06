民進黨最強新秀？趙怡翔參戰2022北市議員　網路聲量曝光

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日前趙怡翔辭去我駐美代表處政治組長一職返台，外界認為是他有意投入2022的選戰，不過就在10月3日時，他親自在臉書上宣布，將投身挑戰2022台北大安、文山區的市議員選戰，而這似乎也是他自行做下決定的，並未獲得蔡英文的同意與諒解。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》在1月1日至10月4日的統計調查，趙怡翔今年的網路聲量出現兩大高峰，第一名落在4月17日共有2,411筆，當時人還在駐美代表處任職的趙怡翔傳出有意返台選市議員，激起相當大的討論度；第二高峰是10月3日，當天趙怡翔對外正式宣布挑戰市議員席次，討論度達2,166筆。
若進一步觀察在4月8日至10月4日的聲量，趙怡翔在10月3日宣布角逐台北市議員一事，除了不少中立討論聲量之外，正面聲量大於負面聲量。而根據了解，除了趙怡翔之外，民進黨內其他幾位新人包括陳聖文、陳唐博也都有意加入台北市大安文山區市議員黨內初選，但以近半年來的狀況來說，無論是曝光度或是網路討論，兩人目前都遠遠不及趙怡翔，「口譯哥」的網路聲量，可以說是直接碾壓陳聖文、陳唐博。
除了高度的正聲量外，趙怡翔在宣布正式投入台北市大安文山區議員選舉、加入初選選戰的記者會上，身旁站台的黨內同志為民進黨「湧言會」派系成員，包括立委林楚茵、王定宇以及台北市議員阮昭雄等人，遭外界猜想趙怡翔已在民進黨派系中已經「選邊站」。
觀察有關趙怡翔的近期熱搜詞，包括代表處組長、請辭、返台、參選、接棒、派系、湧言會等詞，高知名度跟高討論度將有望讓他在初選之初，贏在起跑點。