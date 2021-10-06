Ubisoft免費大型PvP射擊新作《火線獵殺：前線行動》發表

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《火線獵殺：前線行動》由 Ubisoft 布加勒斯特工作室開發，該工作室先前曾參與開發《火線獵殺：野境》和《火線獵殺：絕境》。《火線獵殺：前線行動》讓玩家能以前所未見的全新方式探索《火線獵殺》世界，並帶來免費遊玩、100 名以上玩家同時參戰的 PvP 第一人稱軍事體驗。
在本作中，玩家將探索「龍沼島」這個充滿各式各樣地標和生物群落的開放世界。該遊戲帶來了大量的戰術支援工具，並透過各種遊戲模式讓玩家享受全然自由的策略玩法。遊戲的主打模式「遠征」將帶給玩家耳目一新的大亂鬥類型玩法，將 100 多位玩家每 3 人編成一隊，而這些小隊將在沒有縮圈的廣大開放地圖上同心協力完成動態目標。一旦玩家收集完情報，他們必須前往一處空投區請求撤離。發出撤離請求後，所有小隊都會知道撤離點的位置，並會試圖進行干預，玩家必須運用戰術順利逃脫並贏得比賽。遊戲正式推出時也會帶來其他遊戲模式。
《火線獵殺：前線行動》採用了獨特且先進的兵種系統，允許玩家根據自身策略升級和自訂每位傭兵。第一次封閉測試期間會提供三種兵種，而在遊戲正式推出時會帶來更多兵種：
• 突擊兵種：在近距離戰鬥和整體專精操作上能發揮持續戰力。
• 支援兵種：具備提供卓越防護的防禦能力。
• 偵察兵種：可以輕鬆地為小隊偵察區域，並從遠距離外揭露和糾纏敵人而不用擔心遭到報復。
以下是使用 1080p 低階設定遊玩《火線獵殺：前線行動》所需的最低配置：
處理器：AMD Ryzen 3 1200 或 Intel Core I5 4460以下是使用 1080p 高階設定遊玩《火線獵殺：前線行動》的建議配置：
記憶體：8 GB
顯示卡：AMD Radeon RX 470（4 GB）或 Nvidia Geforce GTX 670/760/960（4 GB）
作業系統： Windows 10
處理器：Ryzen 5 1600 或 Intel Core I7 6700K
記憶體：16 GB
顯示卡：AMD Radeon RX 480（8GB）或 Nvidia Geforce GTX 1060（6 GB）
作業系統： Windows 10