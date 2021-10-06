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Ubisoft免費大型PvP射擊新作《火線獵殺：前線行動》發表

▲Ubisoft 百人免費大逃殺新作《火線獵殺：前線行動》
▲Ubisoft 百人免費大逃殺新作《火線獵殺：前線行動》

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-06 17:50:56

 Ubisoft 今天在《火線獵殺》20 週年發布會上發表了以知名《火線獵殺》世界為背景的全新免費遊玩大型 PvP 射擊遊戲《火線獵殺：前線行動》。

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《火線獵殺：前線行動》將在 Xbox Series X|S、Xbox One、PS5、PS4 和 Windows PC（Ubisoft Connect）平台上推出且全面支援跨平台遊玩。玩家現在到中文官網註冊就有機會參加早期測試，第一次封閉測試將在 10 月 14 日至 10 月 21 日舉行，不過僅限歐洲 PC 玩家參與，後續會再釋出情報與測試。 

《火線獵殺：前線行動》由 Ubisoft 布加勒斯特工作室開發，該工作室先前曾參與開發《火線獵殺：野境》和《火線獵殺：絕境》。《火線獵殺：前線行動》讓玩家能以前所未見的全新方式探索《火線獵殺》世界，並帶來免費遊玩、100 名以上玩家同時參戰的 PvP 第一人稱軍事體驗。

在本作中，玩家將探索「龍沼島」這個充滿各式各樣地標和生物群落的開放世界。該遊戲帶來了大量的戰術支援工具，並透過各種遊戲模式讓玩家享受全然自由的策略玩法。遊戲的主打模式「遠征」將帶給玩家耳目一新的大亂鬥類型玩法，將 100 多位玩家每 3 人編成一隊，而這些小隊將在沒有縮圈的廣大開放地圖上同心協力完成動態目標。一旦玩家收集完情報，他們必須前往一處空投區請求撤離。發出撤離請求後，所有小隊都會知道撤離點的位置，並會試圖進行干預，玩家必須運用戰術順利逃脫並贏得比賽。遊戲正式推出時也會帶來其他遊戲模式。

《火線獵殺：前線行動》採用了獨特且先進的兵種系統，允許玩家根據自身策略升級和自訂每位傭兵。第一次封閉測試期間會提供三種兵種，而在遊戲正式推出時會帶來更多兵種：
•    突擊兵種：在近距離戰鬥和整體專精操作上能發揮持續戰力。
•    支援兵種：具備提供卓越防護的防禦能力。
•    偵察兵種：可以輕鬆地為小隊偵察區域，並從遠距離外揭露和糾纏敵人而不用擔心遭到報復。

▲Ubisoft 揭露免費大型 PvP 射擊遊戲《火線獵殺：前線行動》
▲Ubisoft 揭露免費大型 PvP 射擊遊戲 《火線獵殺：前線行動》
以下是使用 1080p 低階設定遊玩《火線獵殺：前線行動》所需的最低配置：

處理器：AMD Ryzen 3 1200 或 Intel Core I5 4460

記憶體：8 GB

顯示卡：AMD Radeon RX 470（4 GB）或 Nvidia Geforce GTX 670/760/960（4 GB）

作業系統： Windows 10

以下是使用 1080p 高階設定遊玩《火線獵殺：前線行動》的建議配置：

處理器：Ryzen 5 1600 或 Intel Core I7 6700K

記憶體：16 GB

顯示卡：AMD Radeon RX 480（8GB）或 Nvidia Geforce GTX 1060（6 GB）

作業系統： Windows 10

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