【個人意見】饒舌女王紅鶴出巡

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Laura Harrier肩膀的羽毛裝飾，讓本來普通的針織上衣多了一份時尚感，但是我至今無法確定裙子那是刻意的圖案還是過馬路時被積水噴到。
Natalia Vodianova的牛仔布洋裝搭配棕色皮帶和包包則十分恰到好處，我很喜歡整體呈現出的輕鬆隨性感覺，不用力過度但還是擁有一定的氣勢，我不喜歡藍色靴子搭同色洋裝，不過人生不能盡如人意。
姬蓮安德森的白色洋裝有種復古風味，但我覺得全套米白色搭上他的膚色似乎太淡了，沒有穿透性，如果鞋子和皮帶能是個醒目色彩就更好了。
黛咪摩爾看起來像是穿著很昂貴的高級浴袍，但我想在人生中，大家都有想穿高級浴袍直接出門的時刻。墨鏡給了這個原本可能會看起來太舒適的造型一點巨星氣場。
一樣是毛絨絨材質，Alessandra Ambrosio看起來就像一隻螢光筆，但最奇妙的一點應該是鞋子和裙子一金一銀，連高馬尾的頭繩都搭色了，鞋子卻不搭真的讓人強迫症發作。
Evan Mock的造型，就，可能現在年輕人都穿這樣？（應該沒有吧）
我蠻喜歡Georgia May Jagger的造型，是很經典的聖羅蘭風格，中性的西裝短褲套裝搭上領結和大紅唇，是一個幾乎永不過時的樣子。
羅莎蒙派克看起來像學校裡最受歡迎的女老師。
Cardi B看起來則像動物園裡最受歡迎的紅鸛。
圖片來自Vogue