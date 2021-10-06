▲口是心非！十二星座最常說的謊話　巨蟹：你的打扮很好看

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牡羊座不會輕易示弱，即便內心已經受傷，也會在外人面前假裝一切都好。
金牛座：我有事要忙
面對同事聚會或朋友邀約，金牛座很常編造自己有要事的藉口，這樣就可以一個人待在家了。
雙子座：我以前...
雙子座通常不太會老實交代自己的過去，因為不喜歡別人批評、嘲笑自己年輕時所發生的黑歷史。
巨蟹座：你的打扮很好看
巨蟹座會為了保護朋友、家人的感受而誇大事實，就算對方的髮型、衣服不合自己胃口，也會說好看。
獅子座：我沒有喜歡他啦
若是別人問起是不是獅子座是不是在暗戀某人，他們絕對會直接否認，因為不想驕傲的自尊受到傷害。
處女座：這個我以前學過
處女座對自己要求很高，不能有自己不會的事務，因此會盡量假裝知道每一件事該如何完美解決，儘管實際上他還沒有任何想法。
天秤座：我沒事
若非親近的人，不會輕易跟別人說自己受傷了，外人詢問：「你還好嗎？」常常都是回答：「我沒事」
天蠍座：我才不在意
天蠍座給外人的感覺像是沒什麼會讓他感到煩惱，因此他也不會把自己在乎某件事的情緒，輕易的讓別人知道。
射手座：我玩的很開心
射手座是社交之王，永遠都在聚會中或是前往聚會的路上，也會對外一律表示每一場聚會都玩的很開心，不太會直接嫌棄。
摩羯座：手上的工作還沒結束
在日程安排上撒謊，表現出工作的繁忙，希望減少出席不必要的工作會議。
水瓶座：我有錢！
即便沒錢也不會讓朋友知道，不會讓對方因為自己的財務狀況擔心或是同情。
雙魚座：我們很恩愛
對外一律表示自己的愛情幸福美滿，以免得到自己根本不想要的建議。（編輯：鍾怡婷）