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口是心非！十二星座最常說的謊話　巨蟹：你的打扮很好看

▲口是心非！十二星座最常說的謊話　巨蟹：你的打扮很好看
▲口是心非！十二星座最常說的謊話　巨蟹：你的打扮很好看

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 19:04:12

雖然說謊是一件不好的事！但善意的謊言卻是保護對方也是讓自己免於麻煩的好方法，根據外國投稿網站THOUGHT CATALG，具有ISAR占卜執照的作家，January Nelson分享，十二星座生活中最常說的謊話是什麼？

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牡羊座：我很好

牡羊座不會輕易示弱，即便內心已經受傷，也會在外人面前假裝一切都好。

金牛座：我有事要忙

面對同事聚會或朋友邀約，金牛座很常編造自己有要事的藉口，這樣就可以一個人待在家了。

雙子座：我以前...

雙子座通常不太會老實交代自己的過去，因為不喜歡別人批評、嘲笑自己年輕時所發生的黑歷史。

巨蟹座：你的打扮很好看

巨蟹座會為了保護朋友、家人的感受而誇大事實，就算對方的髮型、衣服不合自己胃口，也會說好看。

獅子座：我沒有喜歡他啦

若是別人問起是不是獅子座是不是在暗戀某人，他們絕對會直接否認，因為不想驕傲的自尊受到傷害。

處女座：這個我以前學過

處女座對自己要求很高，不能有自己不會的事務，因此會盡量假裝知道每一件事該如何完美解決，儘管實際上他還沒有任何想法。

天秤座：我沒事

若非親近的人，不會輕易跟別人說自己受傷了，外人詢問：「你還好嗎？」常常都是回答：「我沒事」

▲口是心非！十二星座最常說的謊話　巨蟹：你的打扮很好看
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天蠍座：我才不在意

天蠍座給外人的感覺像是沒什麼會讓他感到煩惱，因此他也不會把自己在乎某件事的情緒，輕易的讓別人知道。

射手座：我玩的很開心

射手座是社交之王，永遠都在聚會中或是前往聚會的路上，也會對外一律表示每一場聚會都玩的很開心，不太會直接嫌棄。

摩羯座：手上的工作還沒結束

在日程安排上撒謊，表現出工作的繁忙，希望減少出席不必要的工作會議。

水瓶座：我有錢！

即便沒錢也不會讓朋友知道，不會讓對方因為自己的財務狀況擔心或是同情。

雙魚座：我們很恩愛

對外一律表示自己的愛情幸福美滿，以免得到自己根本不想要的建議。（編輯：鍾怡婷）


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