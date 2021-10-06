邵雨薇惜惜金馬遺珠吳慷仁 結婚「感覺派」不排斥登記
邵雨薇今（6）日出席科技品牌門市活動，體驗數位編輯的斜槓工作。男友吳慷仁《我沒有談的那場戀愛》角逐金馬影帝失利，被執行長聞天祥點名是最大遺珠，邵雨薇語帶遺憾，「我覺得他這一部很棒，找到自己軟弱的點，很有勇氣去呈現真實的樣貌，他也認識了自己然後成長。」她已傳訊安慰吳慷仁：「我覺得你很棒。」對方怕她擔心，也回傳：「沒事。」問及婚事進度，邵雨薇透露自己太忙，結婚沒有那麼快，但是自己是「感覺派」的人，感覺要是對了，「登記結婚也有可能。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-06 19:51:46
邵雨薇年底出書，分享每個人成長努力的過程，像她曾經努力爭取父母的愛，「為了證明自己給媽媽看，很多時刻做出過於努力的事情。」她說媽媽是不把「好」說出口的人，聽過姊妹講，媽媽在外面跟別人說邵雨薇很棒，但是在她面前隻字不提，所以她更想要媽媽肯定，「第一次聽到她稱讚我，是她看完舞台劇《昨夜星辰》，我主動問她怎麼樣？她說很好看，我滿感動的。」
吳慷仁拚命起來不輸邵雨薇，前陣子為了角色瘋狂健身養肌肉，加上熬夜工作，不肯放過自己，病到講話都會痛，邵雨薇驚覺這不是小事，將他送醫後發現是急性扁桃腺發炎，差點氣切，讓他忙喊邵雨薇是「救命恩人」，邵雨薇表示吳慷仁對她還有一個更甜蜜的暱稱「七筒」，她解釋道：「打一、四、七筒很容易胡，七筒是餵出去超甜的牌，也有Lucky Seven的意思。」