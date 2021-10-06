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「素娥」消失1年回來了　梁舒涵暴瘦10公斤歸隊《女力》

▲梁舒涵消失1年回歸《女力報到》。（圖／TVBS提供）
▲梁舒涵消失1年回歸《女力報到》。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-10-06 20:19:04

「素娥」梁舒涵消失1年3個月，暴瘦10公斤回歸TVBS新一季《女力報到—愛的故事》，她今（6）日出席媒體聯訪，透露因為愛上爬山瘦10公斤，「劇組有希望我可以再增胖一些」。害得楊雅筑在旁笑回：「好羨慕休息再回來，都可以變瘦。」更虧男演員曾子余、鯰魚哥、游小白都變胖。梁舒涵表示此次回歸也擔心變演員負擔，劇中只要是她夢到的角色就得變裝，像是游小白變月老，這次苦主將是鯰魚哥，梁舒涵開起玩笑許願，希望下個夢到楊雅筑，令她很害怕表示：「可以不要嗎？我想認真在辦公室上班。」

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▲鄭亞（左一）、楊雅筑（左二）、王上菲（右一）帶「蒸煮魚」，獻梁舒涵（右二）。（圖／TVBS提供）
▲鄭亞（左一）、楊雅筑（左二）、王上菲（右一）帶「蒸煮魚」，獻給梁舒涵（右二）。（圖／TVBS提供）

除了梁舒涵之外，她戲中的老公曾子余也會一起回歸，曾子余恰巧錄製《食尚玩家》不能前來，貼心的閨密群知道梁舒涵愛吃，特別準備「蒸煮魚（諧音曾子余）」，意指戲中老公陪伴回歸。梁舒涵大力吐槽：「我太想念了，一定會把他吃掉。」時隔1年3個月回到劇組，梁舒涵表示在大家努力對抗疫情時，能夠回到戲劇帶給大家歡樂，應該是被賦予使命，「開拍前很緊張甚至失眠、腸胃不適，因為擔心角色要一段時間適應，結果進組第一天見到大家無限興奮，很快就融入。」

▲梁舒涵在劇中升格人妻，和曾子余組CP。（圖／中視提供）
▲梁舒涵（左）和曾子余組CP。（圖／TVBS提供）
談及梁舒涵回歸，「女力17連」的同袍們雀躍不已，鄭亞對她表示：「我都回來了，素娥也該回來。」鯰魚哥分享梁舒涵體態變很瘦，不過曾子余卻變很胖，也因當時《女力報到》劇本寫梁舒涵與曾子余去南部準備生小孩，讓他笑問夫妻倆人到底是誰吃了月子餐，虧曾子余「月子坐很好」。王上菲也透露其實梁舒涵一直都還在她們的群組裡，不覺得她離開，爆料：「鄭亞拍戲時不小心吃東西吃到牙齒掉了，我們都在群組狂笑。」梁舒涵笑著補充：「我真的就像在劇組裡，完全感受得到笑聲。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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