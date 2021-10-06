「素娥」消失1年回來了 梁舒涵暴瘦10公斤歸隊《女力》
「素娥」梁舒涵消失1年3個月，暴瘦10公斤回歸TVBS新一季《女力報到—愛的故事》，她今（6）日出席媒體聯訪，透露因為愛上爬山瘦10公斤，「劇組有希望我可以再增胖一些」。害得楊雅筑在旁笑回：「好羨慕休息再回來，都可以變瘦。」更虧男演員曾子余、鯰魚哥、游小白都變胖。梁舒涵表示此次回歸也擔心變演員負擔，劇中只要是她夢到的角色就得變裝，像是游小白變月老，這次苦主將是鯰魚哥，梁舒涵開起玩笑許願，希望下個夢到楊雅筑，令她很害怕表示：「可以不要嗎？我想認真在辦公室上班。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-06 20:19:04
除了梁舒涵之外，她戲中的老公曾子余也會一起回歸，曾子余恰巧錄製《食尚玩家》不能前來，貼心的閨密群知道梁舒涵愛吃，特別準備「蒸煮魚（諧音曾子余）」，意指戲中老公陪伴回歸。梁舒涵大力吐槽：「我太想念了，一定會把他吃掉。」時隔1年3個月回到劇組，梁舒涵表示在大家努力對抗疫情時，能夠回到戲劇帶給大家歡樂，應該是被賦予使命，「開拍前很緊張甚至失眠、腸胃不適，因為擔心角色要一段時間適應，結果進組第一天見到大家無限興奮，很快就融入。」
談及梁舒涵回歸，「女力17連」的同袍們雀躍不已，鄭亞對她表示：「我都回來了，素娥也該回來。」鯰魚哥分享梁舒涵體態變很瘦，不過曾子余卻變很胖，也因當時《女力報到》劇本寫梁舒涵與曾子余去南部準備生小孩，讓他笑問夫妻倆人到底是誰吃了月子餐，虧曾子余「月子坐很好」。王上菲也透露其實梁舒涵一直都還在她們的群組裡，不覺得她離開，爆料：「鄭亞拍戲時不小心吃東西吃到牙齒掉了，我們都在群組狂笑。」梁舒涵笑著補充：「我真的就像在劇組裡，完全感受得到笑聲。」
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