COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

送人LINE禮券被「放到過期」該補嗎？結局反轉：感覺很差

▲送朋友LINE禮券當生日禮物，結果對方未領取放到過期。若是你遇到這狀況，會再補送嗎？（圖／翻攝LINE官網）
▲送朋友LINE禮券當生日禮物，結果對方未領取放到過期。若是你遇到這狀況，會再補送嗎？（圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-10-06 21:06:27

近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體進行聯絡，其中LINE就因能夠傳遞貼圖表達心情的功能，而深受不少用戶喜愛，不僅可以透過LINE聯繫親友，LINE衍生出的周邊服務也越來越多元。不過就有網友詢問大家，若送朋友LINE禮券當生日禮物，結果對方未領取放到過期，會再補送嗎？引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文，透露朋友把自己送的LINE禮券放到過期，而系統也因此自動退款給她。送朋友禮券本來是當作生日禮物，原PO於是請教大家，「這種情況下，會補送回去嗎？」更透露彼此交情不錯，平常會偶爾請客吃些小東西，生日也都會互相送禮。

▲一名女網友表示，自己已經離職半年了，卻收到前老闆「傳LINE關心」，讓她不知道該不該回應。（示意圖／取自unsplash）
▲送朋友LINE禮券，對方放到過期沒有領取，還會想要補送嗎？（示意圖／取自unsplash）
問題曝光後多數網友都認為既然放到過期就不用補送了，「當作沒看到」、「不用，放到過期那是他家的事」、「不用，表示他用不到」、「不用啊你表示心意了，他要不要用也管不著」、「不用，其實LINE會通知n次，是他的缺失」。

而隨後原PO也更新發文，透露其實自己才是那個忘記領取、把LINE禮券放到過期的人，更直言「覺得朋友這樣蠻小氣的，雖然他沒義務要補送，但給我的感覺還是很差」，結局大反轉，角色對換，讓鄉民們嘖嘖稱奇。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀