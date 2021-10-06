送人LINE禮券被「放到過期」該補嗎？結局反轉：感覺很差
近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體進行聯絡，其中LINE就因能夠傳遞貼圖表達心情的功能，而深受不少用戶喜愛，不僅可以透過LINE聯繫親友，LINE衍生出的周邊服務也越來越多元。不過就有網友詢問大家，若送朋友LINE禮券當生日禮物，結果對方未領取放到過期，會再補送嗎？引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-06 21:06:27
原PO在PTT發文，透露朋友把自己送的LINE禮券放到過期，而系統也因此自動退款給她。送朋友禮券本來是當作生日禮物，原PO於是請教大家，「這種情況下，會補送回去嗎？」更透露彼此交情不錯，平常會偶爾請客吃些小東西，生日也都會互相送禮。
問題曝光後多數網友都認為既然放到過期就不用補送了，「當作沒看到」、「不用，放到過期那是他家的事」、「不用，表示他用不到」、「不用啊你表示心意了，他要不要用也管不著」、「不用，其實LINE會通知n次，是他的缺失」。
而隨後原PO也更新發文，透露其實自己才是那個忘記領取、把LINE禮券放到過期的人，更直言「覺得朋友這樣蠻小氣的，雖然他沒義務要補送，但給我的感覺還是很差」，結局大反轉，角色對換，讓鄉民們嘖嘖稱奇。（編輯：倪浩軒）