追劇追起來！賈靜雯、林心如領軍 8部Netflix強片襲台
Netflix昨（5）日宣布2021年下半年推出8部華語影集與電影，包括由賈靜雯初次擔任製作人，攜手比莉、柯佳嬿、林柏宏、吳慷仁主演的《媽，別鬧了！》，即將與觀眾見面，林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳與張軒睿的懸疑犯罪影集《華燈初上》第一部，將在11月26日全球上線；王淨、范少勳、邵雨薇、王柏榤等人主演的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》也於10月22日全球首播。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-06 21:51:02
在電影方面，香港影后「三姑」吳君如主演的《媽媽的神奇小子》，將殘疾奧運會天才跑手蘇樺偉的真人真事搬上螢幕；15年前的《盛夏光年》，一段張孝全、張睿家與楊淇刻畫的三角愛情，道出無數人不敢言語的晦暗與衝動。15年後，同樣由陳正道執導，由張子楓、吳磊主演的電影《盛夏未來》，再次將鏡頭移向充滿不安與疑惑的校園男女，透過「青春電影」鼓勵觀眾變得更加勇敢。
此外，更多華語作品將陸續亮相，即將於10月16日上線的《2049》由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典與李亦捷主演，描繪未來世界科技與人性的衝突；《茶金》由連俞涵、郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植等人主演，這齣「時代生活劇」講述的是全台最大茶葉出口商的家族興衰；香港影帝黃秋生來台拍攝的第一部小螢幕作品《四樓的天堂》，透過「推拿師傅」一角療癒其他人身體跟心底受的傷，影后謝盈萱、丁寧、范少勳與黃姵嘉等人共同演出。