【獨家】玉闕朝仁宮預言陳柏惟下場？廟方：籤詩假的

我是廣告 請繼續往下閱讀
該篇貼文在社團引起熱烈討論，有人說「連神明都叫他滾」、「媽祖娘娘斬妖除魔」。台南市議員謝龍介5日上政論節目《國民大會》時，也讚嘆這支幫陳柏惟抽的籤「很準」！
謝龍介在節目上熱心解籤，指「風雲致雨落洋洋」就是說陳柏惟上任以來風雨不斷，常常有新聞但這有好有壞；「更逢一足出外鄉」指在外地遇到事情，也就是他到台中之後參選、當選，籤詩上也有說外沒貴人，表示不該和別人合作，所以陳柏惟不應該再和民進黨合作，靠山山會倒，如果去和人合作，「命內此事難和合」。
對於「烏精亂宋朝」典故，謝龍介解釋，烏精是指烏靈聖母，她招贅一個蛟龍變的秀才，生了3個孩子，被許真君收掉2個，剩下唯一的孩子修煉成虯龍，轉世化身為秦檜，秦檜和金兀朮合作禍亂宋朝。歌仔戲演這齣戲時還有一層意涵，就是最後會逢凶化吉。
謝龍介在節目中指出，日前他到台中，發現當地鄉親十分在意小孩的健康，陳柏惟卻支持萊豬進口，讓他們很不能諒解。謝龍介建議陳柏惟，找民進黨合作只會越來越糟，若他能在這次會期提案、堅決反對政府進口含瘦肉精的豬肉，鄉親或許還會給他機會，讓他逢凶化吉。
節目播出後，今天不少信徒向玉闕朝仁宮求證此事，廟方人員比對粉專和新聞內容的籤詩，驚呼：「這不是我們的籤啊！」一名幹部表示，廟方的實體籤詩，最上一行是「財團法人台中市玉闕朝仁宮」，而所謂請廟公當場解籤的籤詩，疑是從「籤詩網」下載，「網路的那個籤詩版本我們沒見過，也不知從哪來的。」
廟方表示，玉闕朝仁宮是地方大廟，「任何人來參拜，我們都會歡迎，但不希望捲進政治糾紛」。立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁回應，宗教是任何人都能夠去虔誠祈求的場所，尤其玉闕朝仁宮又是重要的地方信仰中心，罷免案請回歸到立委職權來進行討論，不要波及宗教場所。