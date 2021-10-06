【獨家】玉闕朝仁宮預言陳柏惟下場？廟方：籤詩假的

刪 Q 行動強強滾，神明也來插一腳？媒體報導，有網友到陳柏惟成立「挺 Q 大隊」的烏日玉闕朝仁宮求籤，籤詩內容隱隱暗示陳柏惟罷免案的悲慘結局。台南市議員謝龍介昨（5日）解籤表示，神明指示陳柏惟若和民進黨合作，情況只會越來越糟糕。廟方今晚打破沈默，表示網路上流傳的籤詩，根本不是真的！

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昨有媒體報導，網友 3 日在臉書粉專「刪 Q 公社」發文，指自己看到陳柏惟 2 日上午在台中市烏日區玉闕朝仁宮舉行「挺 Q 大隊」成立大會，連忙跑去擲筊問天上聖母，求得第六籤，籤詩內容為「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」，廟公解籤時說「生死有命，富貴在天」。

▲立委陳柏惟日前在玉闕朝仁宮成立「挺Q大隊」。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.06）

該篇貼文在社團引起熱烈討論，有人說「連神明都叫他滾」、「媽祖娘娘斬妖除魔」。台南市議員謝龍介 5 日上政論節目《國民大會》時，也讚嘆這支幫陳柏惟抽的籤「很準」！

謝龍介在節目上熱心解籤，指「風雲致雨落洋洋」就是說陳柏惟上任以來風雨不斷，常常有新聞但這有好有壞；「更逢一足出外鄉」指在外地遇到事情，也就是他到台中之後參選、當選，籤詩上也有說外沒貴人，表示不該和別人合作，所以陳柏惟不應該再和民進黨合作，靠山山會倒，如果去和人合作，「命內此事難和合」。

▲圖左白色為網友求得的籤詩、右粉色為玉闕朝仁宮實體籤詩。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.06）

對於「烏精亂宋朝」典故，謝龍介解釋，烏精是指烏靈聖母，她招贅一個蛟龍變的秀才，生了 3 個孩子，被許真君收掉 2 個，剩下唯一的孩子修煉成虯龍，轉世化身為秦檜，秦檜和金兀朮合作禍亂宋朝。歌仔戲演這齣戲時還有一層意涵，就是最後會逢凶化吉。

謝龍介在節目中指出，日前他到台中，發現當地鄉親十分在意小孩的健康，陳柏惟卻支持萊豬進口，讓他們很不能諒解。謝龍介建議陳柏惟，找民進黨合作只會越來越糟，若他能在這次會期提案、堅決反對政府進口含瘦肉精的豬肉，鄉親或許還會給他機會，讓他逢凶化吉。

節目播出後，今天不少信徒向玉闕朝仁宮求證此事，廟方人員比對粉專和新聞內容的籤詩，驚呼：「這不是我們的籤啊！」一名幹部表示，廟方的實體籤詩，最上一行是「財團法人台中市玉闕朝仁宮」，而所謂請廟公當場解籤的籤詩，疑是從「籤詩網」下載，「網路的那個籤詩版本我們沒見過，也不知從哪來的。」