賈靜雯為拍片外宿長達1個月　修杰楷超暖心舉動曝光

第58屆金馬獎即將在11月27日登場，入圍名單公布後引起網友熱烈討論，其中今年的「最佳女主角獎」更是出現「2對母女」成為競爭者的情況，由導演鍾孟宏執導的《瀑布》和新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》都一口氣各入圍2位女演員，成為金馬58一大焦點。今（6）日《瀑布》舉辦記者會，女主角賈靜雯透露為了能完美詮釋劇中角色，拍攝期間整整1個多月沒有回家睡覺，初期更是無法和女兒們見面，就怕現實中的幸福感會不小心呈現在鏡頭下，老公修杰楷非但沒有反對，還一手包辦照顧女兒們的生活起居。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-06 22:03:55｜2021-10-06 22:13:06
賈靜雯表示，當初是老公修杰楷先提出，在拍攝期間不要住在家裡，「是我先生支持這件事、提議這件事，導演也答應，需要一個空間讓我去沉澱和轉換心情。」為此賈靜雯和寶貝女兒們有一段時間都沒有面對面相處，只能透過電話聯繫，「一直到後來才敢讓她們來探班。」王淨在現實生活中也是由媽媽獨自拉拔長大，單親生活的情況和片中有些微相似之處，她笑說自己私下平靜很多，但對於角色的感受非常能感同身受，「心裡真的糾到不行，其中的場景在我長大過程中很常發生。」
賈靜雯和王淨在片中飾演一對母女，2人的關係從一觸即發的火爆到相偎相依的理、關愛，情感層次豐富，連細微的眼部肌肉都戲份滿滿。金馬執委會執行長聞天祥昨日在入圍名單記者會上，就稱讚賈靜雯詮釋角色非常到位，在瘋癲與正常的情緒之間遊走，王淨則是展現超出當初在《返校》中的演技，表現相當亮眼。