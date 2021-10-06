因應國際減碳趨勢　經部：將設立循環園區

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曾文生表示，氣候變遷對全球影響愈來愈大，減碳也成為各國共識，目前已有132國宣示要在2050年達到碳中和，有的國家則是以2060年為目標，各國都有不同的進程與方式。
回頭看台灣現況，統計顯示，2019年電子業碳排主要來自電力及製程，占比高達97%，排碳量為3200萬噸，半導體業又占其中的43%，傳統方式是透過汰換設備與製程或透過管理降低碳排，現階段有許多廠商則是發展綠能科技，同步搭配循環經濟，整合所有系統資源，不僅能減少碳排放，也有機會創造新商機。
政府將持續增加綠能、降低電力排碳係數，也致力發展循環經濟，曾文生舉例，李長榮化工協助半導體客戶回收晶圓製程中產生的異丙醇廢液，經蒸餾純化再生為電子級異丙醇，重新回到半導體產業鏈中再次使用，降低製程廢液產生的碳足跡，也達成「雙循環」經濟模式。
三福化工回收廢液，透過高度蒸餾技術，重新提存給客戶使用讓廢液回到供應鏈中；台積電則與廠商合作，建置再生系統，回收含銅廢液，製成再生銅管，就是所謂的「液中求銅」。
曾文生表示，台灣是半導體產業重鎮，為協助產業持續發展及邁向淨零碳排，政府將全力支持能源轉型、循環經濟以及永續製造，打造經濟與環境雙贏的產業基地。
曾文生預估2030年，半導體產業將隨著5G、AIoT、電動車等需求而大幅成長，難免對減碳會造成壓力，此時就要先做好準備，提供足夠的再生能源及發展好的循環經濟模式，讓整個產業的碳排快速下降。
他也指出，政府將著重4大面向發展減碳，第一、支持產業發展、兼顧友善環境；第二、跨部會合作突破法規障礙；第三、整合產學研能量，建立低碳及創新循環產品技術；第四、協助民間成立循環經濟聯盟（TCE100），跨領域串起永續循環的生態圈跟商業模式。
曾文生說，未來規劃設立一個循環園區，在資源再利用上規劃輔導措施與法律配套，從中發展新的商業模式。（編輯：潘羿菁）1101006