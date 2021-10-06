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BNT疫苗加開61至63歲施打　僅開放7日限時預約

▲疫情指揮中心6日宣布，第10輪疫苗增加開放9月29日前意願登記BNT的61歲至63歲民眾（不含第9類對象）預約接種，7日上午10時至下午6時開放預約。（中央社檔案照片）
▲疫情指揮中心6日宣布，第10輪疫苗增加開放9月29日前意願登記BNT的61歲至63歲民眾（不含第9類對象）預約接種，7日上午10時至下午6時開放預約。（中央社檔案照片）

中央社

2021-10-06 22:45:56

（中央社記者陳婕翎台北6日電）中央流行疫情指揮中心今晚公布，COVID-19公費疫苗預約平台第10輪增加開放9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲民眾（不含第9類對象）預約接種，籲把握7日僅一天的限時預約。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，由於原預估符合第10輪預約BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗民眾近40萬人，但截至5日下午4時預約截止，僅有約29萬人完成預約，換句話說，大概還有約11萬劑左右的BNT疫苗可供民眾接種。

莊人祥表示，為讓疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平台」第10輪將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止，增加開放9月29日前意願登記BNT疫苗的61歲至63歲民眾，即1958年1月1日（含）至1960年12月31日（含）間出生者，但不含第9類對象，可進行第1劑BNT疫苗預約。

莊人祥說，預估加開的61歲至63歲民眾人數大約就是11萬人，僅是將原本需要等到第11輪的部分接種對象，開放提前預約施打，提醒加開對象預約時間僅有明天，籲把握機會，可施打日期則預定於10月10日至10月14日。

莊人祥說明，10月7日上午10時至10月7日下午6時，僅開放上述對象預約；符合上述預約資格者將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

莊人祥說，預約平台第10輪前次（10月4日上午10時至10月5日下午4時止）已宣布的符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，總計約29.7萬人完成預約，並將於10月6日至10月14日施打。（編輯：張芷瑄）1101006

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