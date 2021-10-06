龍龍再發聲還原風波始末！淚喊：「要老K道歉這麼難嗎」

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龍龍強調，「身為一名長期在職場遭到言語霸凌的受害者，我縱使再樂觀、再無腦也有扛不住的時候，感情事是我的罩門，也是身為一個女生最私密的部分。不論是因為自以為的有趣或是以惡意包裝的笑話，長期在台上台下嘲笑私人感情事，我想已經逾越『笑話』的範疇。而這些人同時也是我的工作夥伴，被拿來嘲諷已經夠難受了，更何況是在公開舞台上被說成是兩隻天線寶寶做愛」。
龍龍解釋自己不是沒有幽默感，而是真的受傷了。龍龍直言自己努力鼓起勇氣跟言語霸凌和解，也想跟施暴者和解，「從頭到尾我要求的不多，希望能誠心向薩泰爾討一個道歉，看在同情的份上也好，社會上還有多類似遭遇的人，他們的生活不是喜劇表演，卻遭到同樣的對待。言論自由不該無限上綱，表演歸表演，做人歸做人，站在台上的我們，各自有喜愛我們的觀眾，離開舞台我們是受到很多關注的平凡人，希望我們可以一起做良性的示範」。
龍龍也特別對喜劇圈喊話，「我為曾經在工作上產生過的不愉快，以及欠缺思慮的待人處世道歉。這陣子的批評跟建議我都有聽到，讓我重新思考對寫笑話的初衷與對喜劇的原則，我會努力提升精進，減少這些紛紛擾擾，也期待大家共同讓喜劇精神發揚光大」。
最後龍龍也自我打氣，「壓在心裡好久的事情終於有勇氣大聲說出來，相信很多不論喜不喜歡我的觀眾都聽到了」。並感謝一路支持自己的粉絲，「我曾經說過，希望我的喜劇可以陪伴低潮的人走過人生的檻，而今天是你們陪我走過這個檻，謝謝捏」。（編輯：倪浩軒）