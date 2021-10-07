NanaQ送醫爆「嘔吐滿地」！目睹親友傻眼 2句話還原現場
YouTuber「NanaQ」因推廣極簡主義的生活方式走紅，掀起不少話題。而日前，她發文稱自己昏倒緊急送醫，提到因為護理師失誤，點滴沒打進體內的過程。不過，對於指控，護理師友人也出面爆料NanaQ說謊，並控訴是她和家屬態度相當差，甚至堅持嘔吐在地。對此說法，NanaQ也在IG上回應了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 07:51:28
據《ETtoday》報導，一名網友投訴，指出好友就是NanaQ送醫當天值班急診的護理師，控訴NanaQ所謂打點滴事件是在說謊，透露是NanaQ和家屬態度不是很好，更爆料「拿嘔吐袋給她的時候還堅持不用，硬要吐在地上」護理師氣憤表示「是因為極簡風過頭，走火入魔，覺得使用嘔吐袋浪費嗎？吐在醫院地上，妳怎麼不自己趴下去清？」
而在消息曝光後，NanaQ也在IG截下新聞報導，寫下「說謊不是必要，傷害也不是必要」，暗指對方說謊，並且試圖要做出傷害以及毀壞她名譽的舉動；另外，NanaQ更曬出了一段與親友的對話截圖，對方疑似正在她送急診的現場，出面還原真相。
只見對話中，對方透露「點滴的事情原本就是事實，再來嘔吐袋妳全程都拿著欸！」間接指出護理師點滴失誤是事實，且並沒有堅持不拿嘔吐袋故意吐在地上的情況，雙方你來我往，各說各話，讓話題持續備受關注。（編輯：張嘉哲）