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在新冠疫情期間，心臟相關疾病患者因原先心臟已有功能缺失或免疫功能下降等狀況，面對病毒侵襲時容易導致併發症產生甚至重症致死。特別是罹患新冠肺炎之後，病毒會透過多種方式損害心臟，病毒會直接侵入心臟或使心肌發炎，並可能通過破壞氧氣供需平衡間接傷害心臟，大約有25%的重症患者會檢測到心臟損傷之現象，其中約有6.8%患者會出現心臟衰竭徵兆，有心臟相關疾病病史，染疫後約有10.5%患者會因原先潛在的心血管疾病導致染疫後死亡。
心臟衰竭難察覺 往往錯失治療時間
根據統計，平均每26分鐘就有1人死於心臟相關疾病，而其中致死率最高的便是心臟衰竭。財團法人中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷醫師指出，心臟衰竭患者在初期時，常會容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，多數患者特別是年長者，在出現這些症狀時，多誤以爲就是老化造成，高達九成的患者無法早期警覺到心衰竭相關症狀，往往錯失黃金治療時間，直到緊急送醫才確診。
一旦當被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更易致命，嚴重度不容輕忽。侯嘉殷醫師提到，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，只要即早發現症狀、及時就醫治療，疾病就可穩定控制，有機會使疲憊無力的心臟恢復到正常大小且回到未發病前的良好生活品質。
多留意身體變化 不要避諱就醫
侯嘉殷醫師分享有ㄧ位男性患者，未接受治療前因嚴重累喘腫症狀不得不住院，原先都已寫好遺囑，後來積極配合用藥指示與搭配專業的心臟衰竭團隊照護後，活動力變好了，也恢復正常生活，甚至還能出門遊玩。提醒民眾提早發現症狀，積極治療並穩定回診，有心臟相關病史者，COVID-19新冠肺炎疫情期間隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需，並多留意身體的變化並提高警覺，若有心臟疾病相關症狀不要避諱就醫。
資料來源：健康醫療網 超過一成COVID-19患者陷死亡風險 染疫才知有心血管疾病
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