拿「白曉燕命案」當玩笑　老K：要道歉不如聊地獄梗

脫口秀演員老K日前被龍龍指控言語霸凌，事情鬧得沸沸揚揚，老K今年初拿白冰冰女兒白曉燕的命案開玩笑片段，也被翻出，白冰冰更是在臉書隔空回應，老K昨（6）日卻發文表示，「與其發一篇文來道歉，不如花一點時間來聊聊地獄梗這個東西。」讓網友看了更憤怒。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-07 08:57:11
老K昨日發文表示，最近身陷新聞風波，因此舊的表演也被挖出，裡頭的地獄梗遭網友砲轟，「我覺得與其發一篇文來道歉或不道歉，不如花一點時間來聊聊地獄梗這個東西」，並預告今晚會開直播讓喜劇演員與網友交流。老K貼文一出，網友表示，「這是缺德不是地獄梗，踩著人家傷口往上爬，你真棒」、「不是不報，時候未到，繼續造口業吧你」、「你欠白冰冰一個道歉，她失去女兒的痛被你當成玩笑話，請好好檢討你劇本。」
日前，白冰冰也收到老K年初表演影片，她在臉書上表示，「我也實在不了解，這位年輕人的腦子裡到底都存在什麼樣的想法，也許他懷抱著現代進行式的自以為是酷、帥，不擔心他的趣味是建築在別人的痛苦上」。最後，白冰冰只想告訴老K，「踏著無辜往生者的血跡，衝向自己的網紅路，這是不智的，若不想修正，未來也請勿再傷害到任何他人。」（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
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