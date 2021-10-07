台股早盤漲逾200點　電子、航運強勢攻高領漲

美股昨（6）日四大指數收漲，帶動台北股市今（7）日也走揚，開盤漲72.41點，加權股價指數以16465.57點開出，電子股早盤強勁，帶動大盤攻高漲200多點，來到16610點附近，漲幅1.2%以上。而權值龍頭股，台積電早盤漲0.8%，聯電、聯發科、鴻海都漲2到3%。至於航運股今日紅通通，成為盤面焦點。
記者許家禎/台北報導
2021-10-07 09:30:07
美股道瓊指數6日上漲102.32點，或0.3%，收34,416.99點；那斯達克指數上漲68.08點，或0.47%，收14,501.91點；標普500指數上漲17.83點，或0.41%，收4,363.55點；費城半導體指數上漲11.5 點，或0.36%，收3,238.8點。
台北股市今（7）日開盤漲72.41點，加權股價指數以16465.57點開出，沒多久漲逾200點，漲幅1.22%，來到16610點附近。權值股台積電早盤漲5元，來到576元左右，漲幅0.8%。聯電反彈，漲2.3%，來到61.3元。
另外，聯發科也強勢漲3%，來到898元。鴻海則漲2.4%，來到105元附近。國巨、旺宏、英業達漲1%以上。其他，航運股同樣相對強勢，裕民、新興、榮運、陽明、長榮、萬海漲4到7%。電動車概念股表現也不俗，美琪瑪、富鼎、強茂、朋程、順德漲3到4%。