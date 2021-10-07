東元阿嬤林明穱辭世　享嵩壽103歲

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東元集團內部員工暱稱林明穱是「東元阿嬤」，林明穱也是東元創始股東之一偕林波士的妹妹、也是黃茂雄的岳母，林明穱長期是東元的精神象徵。
東元會長黃茂雄與菱光科技董事長黃育仁父子因為東元電機全面改選董事，雙方陣營針鋒相對，林明穱曾在3月下旬發布公開信支持東元董事會世代交替，支持外孫黃育仁擔任董事長。
林明穱當時表示，哥哥偕林波士從東元退休後，完全退出董事會，把當時的東元交給年輕人發揮。作為東元的創始股東家族，她把家族的股份交給女兒林和惠，也把東元的主導權交到女婿黃茂雄手上。
林明穱也期待東元在這個世紀，能給謙卑有禮、懂得檢討反省進步的年輕人，一個帶領東元繼續前進的機會。
東元在65年前由偕林波士、林和引攜手錢水木、孫炳輝、孫炳榕、黃土英、林長城五大家族齊心協力創辦，林明穱是林和引的妻子；30多年前東元第一代交接給了第二代、也就是現任東元會長黃茂雄。
2016年10月東元電機慶祝創立60周年，林明穱成為會場焦點。當時高齡97歲的林明穱，氣色紅潤，身體硬朗，會場上她拿起麥克風、用宏亮的聲音向大家感謝參與盛會，她說，非常感動、高興，不知道該用什麼言語來形容。
林明穱當時說，希望以後大家可以跟東元集團做朋友，繼續給東元集團支持。
林明穱是一位虔誠的基督徒，她曾說自己沒有什麼養生之道，就是信仰耶穌。她不僅曾擔任財團法人馬偕、林輝成紀念文教基金會的董事長，也曾是基督教恩典以法大教會的董事長。
林明穱常用智慧型手機，在手機中儲存傳遞聖經故事的漫畫內容，有機會就跟年輕人互動傳教。
她之前更常主動南下台南和高雄，關心聽損者信仰耶穌的事務，她積極參與「聽障宣教 聾人福音」的教會服務工作。林明穱也在台北推動專為聽損者設立的教會，以口語和聽打為主、手語和唇語為輔的小組化家教會，她更是催生「手語聖經辭典」的重要推手之一。
林明穱非常喜歡打桌球，長期打桌球健身，參加過許多長青族比賽，不過林明穱曾說80多歲時年紀大了，就比較少打桌球了。
林明穱很樂意跟記者互動，她說愛跟記者分享傳遞、教會和耶穌的好事，面對記者，她會主動遞名片、跟記者訴說傳教和教會的事務，神情抖擻喜悅而開朗。（編輯：陳正健）1101007