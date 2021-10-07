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紀主任表示，嬰幼兒感染流感與新冠肺炎的初期症狀相似，皆有發燒、咳嗽、流鼻水、腸胃不適等症狀，新冠肺炎則部分容易出現腹瀉，並且潛伏期較長，約1-14天，提醒家長不可大意。
目前雖然嬰幼兒無法接種新冠疫苗，然而，完整施打流感疫苗，可降低嬰幼兒因流感引起的住院率達7成，對6-12個月嬰兒預防流感效果也有8成 。因此提醒家長，務必帶寶寶接種流感疫苗，降低呼吸道感染的嚴重併發症。除此之外，接種流感疫苗可有效降低流感感染風險，萬一確診新冠肺炎，也可幫助醫師在臨床上鑑別流感與新冠肺炎。
▲馬偕紀念醫院兒童感染科主任、台灣兒童感染症醫學會秘書長紀鑫
滿6個月要打很多疫苗怎麼辦？多合一疫苗好處多多
6個月的寶寶，除了常規五合一疫苗加B型肝炎疫苗，流感季期間，還要加打流感疫苗。紀主任分享，有些家長聽聞後，馬上面有難色，抱怨寶寶打一針都受不了，很難想像一次要挨三針。
對此，紀主任建議新手爸媽們，與醫師討論後，可自費選擇多合一疫苗，也就是結合五合一、B型肝炎疫苗，讓寶寶少打一針，不僅減少於醫療院所暴露染疫的風險，有些家長也不用特地請假帶寶寶接種疫苗，相對來說，更省時和方便。
秋冬病毒蠢蠢欲動 嬰幼兒疫苗打好打滿
紀主任指出，以往每年約有25~30%嬰幼兒接種流感疫苗，但去年受新冠疫情影響，接種比例降至18%。因此他呼籲，秋冬本來就是嬰幼兒求診高峰期，今年面對新冠肺炎與流感雙重夾擊，醫院都有提供配套措施，例如馬偕紀念醫院單獨成立寶寶疫苗接種區，讓家長可以放心前往，並且現在有多合一疫苗可以選擇，家長更應帶寶寶按時施打疫苗，才能建立完整保護力。
資料來源：健康醫療網 流感新冠夾擊，流感疫苗+多合一疫苗，爸媽更安心！
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