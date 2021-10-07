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日前「#掌控自主權：為COVID世代女性引領數位醫療創新應用」的亞太區線上會議，邀請各國政府代表、非政府組織(NGO)、遠距醫療供應商與產業協會，以及具備數位影響力的意見領袖等16位與會者共同響應，台灣則由台灣婦產科醫學會(TAOG)青少女醫學小組召集人暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰醫師代表出席。
疫情導致意外懷孕增加 就醫困難及避孕工具短缺成隱憂
蔡永杰醫師表示，過去十八個月受疫情影響期間，亞太地區約有1,200萬人中斷避孕，導致140萬次的意外懷孕發生，原因包括民眾無法前往醫療院所求診、醫療系統不堪負荷及避孕資源管道受阻（包括運送中斷及缺貨）等。台灣雖然疫情不如國際嚴重，一般預期疫情期間待在家時間變多，應能助長出生率，但根據內政部統計資料顯示，新出生數不升反降，推估恐多為因非預期懷孕而選擇終止妊娠有關。
蔡永杰醫師觀察，近幾個月因疫情提升警戒，許多人改成在家上班，大專院校也紛紛轉為線上授課，待在家或租屋處的時間變多，大幅提高親密行為發生機會，若沒有做好避孕措施，可能在沒有計畫下懷孕，恐怕會引發後續終止妊娠潮的問題！透過這次亞太線上會議，可以了解疫情期間亞洲各國政府在婦女健康、意外懷孕及避孕宣導所面臨的困境，以及如何透過數位醫療創新提供解決方案，也有機會將台灣多年的避孕宣導成績分享給其他亞太國家。
突破疫情阻礙避孕宣導困境 多項數位管道提倡雙重防護
針對台灣推動避孕宣導成果，蔡永杰部長表示，台灣婦產科醫學會多年來持續透過各種數位方式傳遞「雙重防護」避孕觀念，呼籲女生服用常規避孕藥，男生正確使用保險套，不僅能阻止意外懷孕的發生，同時能預防性病，宣傳管道如校園避孕講座、8181避孕諮詢網站、Facebook避子小姐粉絲團、Line@避子小姐、避孕短劇及主題MV拍攝。此外，今年台灣婦產科醫學會更設計了一套避孕金頭腦網路遊戲，遊戲中結合專業婦產科醫師衛教解說，讓民眾在疫情期間，也能透過網路以趣味的方式取得正確避孕資訊。
蔡永杰醫師呼籲，台灣正面臨生育率下降的問題，目前政府積極提升試管嬰兒費用補助，已婚夫妻應多配合政府政策做好生育計畫，而年輕族群則要有正確的避孕觀念與規劃，避免因意外懷孕而面臨非預期的經濟與社會壓力。
資料來源：健康醫療網 數位醫療創新線上會議 盼亞太女性掌控生孕自主權
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