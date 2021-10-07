接見法國參議院友台小組　蔡英文：不畏壓力來訪讓人感動

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蔡英文表示，這幾年來，李察持續關注台灣，更不畏壓力且配合嚴格防疫措施，第3度率團訪台，真的讓人非常感動。從多年來李察為台灣所做的一切來看，他是台法關係的開拓者，不斷在雙邊交流上開疆闢土。
蔡英文說，像2019年5月法國參議院邀請我國立委訪問，還有今年5月在李察等人努力下，法國參議院史上第一次通過決議，支持台灣參與國際組織，這都是台法關係持續深化的重要里程碑。
蔡英文說，剛剛頒贈「特種大綬卿雲勳章」，除了表彰李察對台法關係的貢獻，也是表達最深感謝之意。他這次的來訪，就像法國的家人回台看我們，再次歡迎李察。
蔡英文表示，這幾年來，台灣法國在經貿、科技等領域交流非常密切，也一起對抗疫情。去年我國駐法大使吳志中也受邀在法國參議院分享台灣防疫經驗，期待未來雙方在產業發展上有更密切合作。
蔡英文說，藉這機會她要感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並且支持台灣國際參與。台灣會持續善盡國際成員的責任，確保印太地區和平穩定，也希望可以跟法國一起為世界做出更多貢獻。
蔡英文表示，台灣和法國可以合作的面相向來廣闊，在促進交流上，法國國會是有利的動能，這次各位來訪就是最好的證明。她要再次感謝李察跟各位訪賓，透過意義非凡的訪問，給台灣最大的支持。未來歡迎更多法國政界或各領域的人士來訪，做台法關係的開拓者，一起努力做拓展更多台法交流。
李察則說，非常感動能收到總統頒贈的如此高的榮譽，這對台法雙邊來說是非常大的鼓舞。當然他也將此殊榮獻給法國參議會全體同仁，是他們批准此次行程，也是他們在本友台小組建議下，在今年5月6日一致通過決議，給予台灣參與聯合國專門組織的支持。
李察說，法國與世界上許多國家一樣，採取同樣支持台灣的立場，因為台灣在許多領域都有極大的貢獻，包括經濟、高科技、健康領域，以及在國際和諧的貢獻，都是支持台灣的重要理由。李察也說，他要感謝台灣政府、立法院、駐法代表處、法國在台協會的所有協助。