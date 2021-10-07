逾88萬劑BNT抵台！明還有百萬劑莫德納、最快10/22開打
中央流行疫情指揮中心表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第六批BNT疫苗88.92萬劑，已於今（7）日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮官陳時中更透露明天還會有BNT、莫德納疫苗會到，其中預計莫德納疫苗到貨量約有百萬劑。
記者顏真真/台北報導
2021-10-07 14:27:02｜2021-10-07 14:35:46
指揮中心指出，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨420.92萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑，以及今日到達的88.92萬劑，這批疫苗效期至2022年2月20日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。
對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心也再次表達由衷的謝意。
此外，陳時中也透露，明天還會有BNT、莫德納疫苗抵台。由於行政院指稱今、明兩天分別會有3批疫苗到貨，本周疫苗會突破2300萬，媒體進一步詢問明天到貨的莫德納是否接近百萬劑？陳時中回應「差不多」。
至於莫德納疫苗抵台後何時可以開打？陳時中說後續檢驗封緘作業等約要10天才有辦法發放下去，但希望10月22日左右能夠施打，而目前打完莫德納第一劑10周至12周，還在等待第二劑的人約有130多萬人。
※【NOWnews 今日新聞
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