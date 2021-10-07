再哭訴老K霸凌！龍龍避談髮型師　網轟：真是雙標

脫口秀小天后龍龍（林千聿）指控老Ｋ霸凌，事件延燒至今，也扯出兩人過往黑歷史，昨（6）日龍龍再度發出聲明，淚訴「我從頭到尾只是需要一個老K的道歉，真的有那麼難嗎？」講到後面又落淚，還避談自己霸凌髮型師，害人關版始末，引發網友砲轟「眼淚真的很萬能！」
娛樂中心/綜合報導
2021-10-07 11:24:25｜2021-10-07 12:02:04
龍龍昨發表的聲明，回應關於和老K的爭議、長年被霸凌、有寫手、雙標女權等爭議，卻全程避談自己在IG公審髮型師的事件，讓許多網友無法接受，紛紛表示，「弄到人家關版你也隻字未提自己在那邊掉眼淚，髮型師才想掉眼淚吧」、「OK 你可以消費別人 別人不能消費你 雙標跳針仔」、「兩邊都不支持，但不要再哭了」、「你寫客家人就是笑話，人家寫你就是侮辱」。
髮型師事件源起於2日龍龍在IG限時動態上，公開一名網友的私訊內容，「把喜劇圈搞到烏煙瘴氣，為了流量為了賺錢，把事情搞到這種地步，你真的不配做喜劇演員，退出喜劇圈」，龍龍表示自己不喜歡工作完後，還要收到「垃圾」，強調自己沒有因此賺到錢，甚至曝光對方個人資訊，直呼「自己的人生請自己負責」。
該動態曝光後，髮型師疑遭到龍龍粉絲出征，連她任職的公司也被粉絲攻擊，不久後就改名並刪文道歉，寫下「對不起，我不該對龍龍有任何批評，也不該在此事讓龍龍承受二次傷害，我沒有立場對這次事件有意見，對不起」，龍龍的行為也引發網友熱議，「這不是霸凌那什麼是霸凌？」（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞
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