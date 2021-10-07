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目前卵巢癌的第一線治療仍以手術合併化學治療為主，周宏學醫師指出，手術須將腫瘤盡量切除至看不見的程度，切除子宮、雙側卵巢、輸卵管、骨盆腔淋巴結、盲腸與腹腔內可見的腫瘤，之後再接受化療，並搭配使用組合性化學治療藥物。周宏學醫師表示，依照過去經驗，75%患者在經過第一線手術與化學治療後可以得到完全緩解，但其中70%患者會復發，復發時間的中位數大約是1年，且通常有第一次復發就會有第二次、第三次復發，隨著每一次復發，無疾病間隔時間越短，最後就會產生抗藥性。
腫瘤復發難防！ 手術+化療能有效控制腫瘤
卵巢癌有著高復發性與高致死性之特性，若卵巢癌復發，需先做影像學檢查確認復發位置再判斷如何治療，若腫瘤屬於侷限位置復發，可採用手術切除；若是屬於手術難以切除乾淨的散在性腫瘤，應採取第二線化學治療，也可考慮加抑制血管新生的標靶治療。周宏學醫師進一步說明，目前針對復發性的卵巢癌，透過第二線化學治療能有效控制腫瘤，醫師仍會依據患者對於鉑類藥物敏感性來調整治療。
定期接受檢查 有助提早發現異常
周宏學醫師表示，雖然研究顯示，卵巢癌尚無有效的篩檢方式，不像子宮頸癌有抹片檢查與疫苗，但仍建議25-30歲以上女性朋友每年接受婦科超音波檢查，或是跟著子宮頸抹片檢查一起做，定期檢查有助提早發現異常；此外，過去幾個月因疫情關係，接受化學治療的患者或多或少有中斷治療，有些病人甚至中斷長達三個月，直至最近才繼續療程，少數癌症患者因化學治療停止，腫瘤指數又再上升或是病況惡化。醫師也建議，如患者有感染疑慮，建議可改採門診化療，減少因疫情而導致的醫療衝擊。各醫院皆有一定的安全防疫措施，患者應規律回診，盡量不要讓疫情中斷治療。
資料來源：健康醫療網 小腹變大只是胖了？ 小心恐是卵巢癌找上你
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