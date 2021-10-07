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葛來儀評蘇楊會：擬促成拜習會　但美中關係難變

▲華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）表示，她不認為蘇、楊會晤對美中關係是「重新開始、重新啟動或解凍」。圖為葛來儀資料照。（圖／翻攝自華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS））
▲華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）表示，她不認為蘇、楊會晤對美中關係是「重新開始、重新啟動或解凍」。圖為葛來儀資料照。（圖／翻攝自華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS））

中央社

2021-10-07 12:18:57

（中央社記者邱國強北京7日電）針對美國白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事委辦公室主任楊潔篪會晤，美國專家認為，看來美中正努力為「拜習會」創造條件，但這場會晤並不代表美中關係解凍及整體方向改變。

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美國之音（VOA）中文網報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）表示，她不認為蘇、楊會晤對美中關係是「重新開始、重新啟動或解凍」。且中國是否願意與美國合作並放下前提條件，現在作出判斷為時尚早。

但葛來儀認為，看起來華盛頓和北京正在努力，為拜登（Joe Biden）和習近平間的會晤「創造條件」。

普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫（Aaron Friedberg）指出，雖然蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪的蘇黎世會談氛圍更為友好，但並不會讓美中關係的總體方向發生根本改變。

范亞倫表示，儘管兩人都說，希望美中在激烈競爭的同時，可能在包括氣候變化等議題上取得合作，但中方肯定得出結論，認為雙邊關係已進入一個新的、且競爭更激烈的階段，而拜登政府也是這樣認為。

美國史汀生中心中國項目主任孫韻分析，美中關係並沒有發生根本性改變。但兩國經過9個月的你來我往後，已經清楚了對方的立場和底線，雙方的接觸將會「更加現實，少一些挑釁」。

孫韻表示，中國方面一直不願同意雙方元首會晤。但如果這方面有進展，將是個「積極的跡象」。

美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群認為，拜登與習近平9月間的通話，對雙邊關係重回軌道非常關鍵。孟晚舟獲釋回國及美國貿易代表戴琪提到的美中「再掛鉤」和「持久共存」，都是美方釋放出的善意。

朱志群表示，蘇、楊會晤是推動美中關係向前的一個「新開始」，兩國都希望專注於可以合作的領域，並且管控分歧，避免陷入衝突。但「當下這不太容易」。

他說，如果美中關係繼續改善，且2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情基本得到控制，兩國元首很可能會在2022年舉行面對面會晤。（編輯：翟思嘉）1101007

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