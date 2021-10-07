葛來儀評蘇楊會：擬促成拜習會　但美中關係難變

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但葛來儀認為，看起來華盛頓和北京正在努力，為拜登（Joe Biden）和習近平間的會晤「創造條件」。
普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫（Aaron Friedberg）指出，雖然蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪的蘇黎世會談氛圍更為友好，但並不會讓美中關係的總體方向發生根本改變。
范亞倫表示，儘管兩人都說，希望美中在激烈競爭的同時，可能在包括氣候變化等議題上取得合作，但中方肯定得出結論，認為雙邊關係已進入一個新的、且競爭更激烈的階段，而拜登政府也是這樣認為。
美國史汀生中心中國項目主任孫韻分析，美中關係並沒有發生根本性改變。但兩國經過9個月的你來我往後，已經清楚了對方的立場和底線，雙方的接觸將會「更加現實，少一些挑釁」。
孫韻表示，中國方面一直不願同意雙方元首會晤。但如果這方面有進展，將是個「積極的跡象」。
美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群認為，拜登與習近平9月間的通話，對雙邊關係重回軌道非常關鍵。孟晚舟獲釋回國及美國貿易代表戴琪提到的美中「再掛鉤」和「持久共存」，都是美方釋放出的善意。
朱志群表示，蘇、楊會晤是推動美中關係向前的一個「新開始」，兩國都希望專注於可以合作的領域，並且管控分歧，避免陷入衝突。但「當下這不太容易」。
他說，如果美中關係繼續改善，且2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情基本得到控制，兩國元首很可能會在2022年舉行面對面會晤。（編輯：翟思嘉）1101007