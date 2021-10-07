熱心男帶飼料給浪浪卻「反遭搶劫」 網笑：果然是貓！
食物留下，人趕快滾！土耳其一名男子發現屋外有隻可愛的賓士貓，便回家用杯子舀一杓飼料，準備讓這萍水相逢的貓咪飽餐一頓，沒想到當他蹲下身準備放飼料時，竟反被小貓打手、搶劫，頓時讓他有些哭笑不得！
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 12:26:52
影片中男子拿著一杯飼料，門外小貓看到後立刻豎起尾巴緊緊跟隨，似乎對杯中食物垂涎欲滴、無法忍耐，當男子與貓一同走到牆邊草叢，正思考要如何擺放杯子才不會倒，沒想到短短幾秒鐘竟引來貓咪不滿，牠快速出了一掌貓拳打在男人的手，手部肌肉因為瞬間力道放鬆，飼料頓時倒了滿地，男子看著這狀況無言以為，彷彿自己不是來給飼料，而是被這隻貓貓給搶劫了！
網友們被貓貓不耐煩的動作給逗樂，大家回覆說：「貓貓的表情像在說：Oops！我不是故意的，抱歉囉～」、「果然是貓！」、「貓：不是你給我！而是我自己搶來的！」、「貓咪可能以前有不好的經驗，千萬不要因為這樣討厭牠！」、「餵久了以後就會軟化的，別氣餒XD」額外也提醒各位愛動物的朋友們，若有餵食街邊貓狗記得收拾留下的殘渣，才能在餵飽小動物時同時保有乾淨的社區喔！（編輯：李惠婷）