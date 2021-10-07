【健康醫療網／記者林怡亭報導】依據衛生福利部國民健康署106 年「兒童青少年視力監測調查計畫」，每10名國、高中(職)生，至少8名以上罹患近視，其中高度近視（≧500度）更是從國一的15.3%增加至高三的35.7%，高度近視對視力健康的風險不容小覷，常見的包括：青光眼、白內障、視網膜病變、視網膜變性及視網膜剝離的風險，近幾年以視網膜剝離最為常見，除此之外，近視對生活更是造成諸多不便。為呼籲國中及高中（職）學生落實正確用眼習慣，臺北市政府衛生局與教育局特辦理「我超有梗」視力保健創意梗圖創作徵選活動，鼓勵學生運用趣味、幽默及啟發之梗圖創作，透過同儕力量相互影響，建立友善且具支持性的護眼氛圍，進而落實正確的用眼行為，以有效預防近視及控制近視度數增加速度。
健康醫療網
2021-10-07 11:31:00
臺北市「我超有梗」視力保健創意梗圖創作徵選活動即日起開跑，參賽對象鎖定臺北市公私立國、高中（職）110學年度在學學生，徵件期限至110年11月12日（星期五）止，創作方式以圖、文整合創意梗圖文宣為主題，參加者可依「視力不佳時發生的糗事」、「護眼好方法分享給你」及「常見的錯誤用眼行為」三大方向為創意發想，邀請青少年學子分享護眼習慣及相關生活經驗，將真實感受以詼諧、幽默的方式呈現於圖文中。
活動分為國中組及高中（職）組2組，主辦單位將邀請衛生保健及美術藝術領域專家組成評審會，秉持公平、公正、公開原則，針對視力保健主題詮釋（35%）、創意表現（25%）、繪圖技巧及構圖（25%）、趣味性（15%）等評審標準，評選出優秀作品，每組各取特優3名，可獲得獎金6,000元及APPLE AirPods Pro、優選4名可，獲得獎金3,000元及小米手錶運動版及入選6名，可獲得獎金1,000元及Smartclean超音波清洗眼鏡機，另為鼓勵學生踴躍報名參加，前100名完成報名者，可獲得實用宣導品1份，活動詳情可上臺北市政府衛生局網站：https://reurl.cc/gz7RrR、活動網站kideyecare.com網站查詢，或逕洽衛生局委辦廠商核心整合行銷有限公司02-27189028 #11江先生。
資料來源：健康醫療網 「我超有梗」視力保健創意梗圖徵選活動開跑
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊