中國本土零新增　但新疆3日內增5名感染者

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值得注意的是，新疆連日出現無症狀感染者。新疆維吾爾自治區衛健委通報，6日新疆共新增2例無症狀感染者，由新疆生產建設兵團第4師可克達拉市62團報告。截至6日，新疆有1例位於伊犁州霍爾果斯市的確診病例；4例無症狀感染者，霍爾果斯市和可克達拉市62團各有2例。
陸媒澎湃新聞報導，霍爾果斯市和可克達拉市相鄰，而這波疫情始發於3日，當天霍爾果斯市在3天一次的常規核酸檢測中發現一對母女的結果呈陽性，判定為無症狀感染者。其後這個家庭的丈夫也被驗出陽性，並被判定為確診。
報導指，這個家庭曾在9月駕車到上述的兵團第4師62團。目前霍爾果斯市已加強疫情防控，在重點區域實施封閉式管理。
國家衛健委統計，截至6日中國大陸現有810例確診，累計治癒9萬889人，累計死亡4636人，累計報告確診9萬6335人，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有120萬4155，還在醫學觀察的密切接觸者則有2萬5637人。
在港澳累計確診部份，香港特別行政區共有1萬2243例確診，其中1萬1935人出院，213人死亡；澳門特別行政區累計75例確診，其中64例出院。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1101007