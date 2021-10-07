國慶安心賞焰火　高捷及輕軌加密班距延長營運

國慶焰火在睽違20年後，今年2021重返高雄舉行，為鼓勵參加民眾搭乘大眾運輸工具，國慶當天捷運及輕軌加開班次並分別延長營運時間至23：30及24時；市府日前公布的15大外圍最佳觀賞焰火地點包括星光水岸公園、夢時代周邊、83期重劃公園、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、哈瑪星鐵道園區等，都緊鄰輕軌及捷運車站，或到站後步行數分鐘即可到達賞焰地點。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-07 16:55:04
捷運局長吳義隆表示，市府除提供中央公園捷運站免費接駁車外，捷運、輕軌加開班次且延長營運時間，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運，當日13:00~23:30期間，橘線每4分鐘一班並視人潮狀況加開區間車，最密可達2.5分鐘班距、紅線每4分鐘一班車，並視現場疏運情況自端點站加發空車紓解等候人潮，其餘時段則為6~8分鐘班距；高雄輕軌自15:00~24:00最小班距可達7.5分鐘，其餘時段則為10~15分鐘班距。
吳義隆特別提醒前往蓬萊商港及鐵道園區的民眾，可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，再步行前往會場；前往高雄流行音樂中心的民眾可搭乘輕軌至C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，再依導引步行前往；前往星光水岸公園的民眾可搭乘輕軌至C8高雄展覽館站下車前往；至於夢時代周邊及83期重劃公園則搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達。