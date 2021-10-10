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三館共製第三屆確定！《鯨之嶋》將打造台灣山海經

▲由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲得第三屆三館共製計畫。（圖／兩廳院提供）
▲由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲得第三屆三館共製計畫。（圖／兩廳院提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-10 17:30:00

由國家殿堂級藝文表演場館，兩廳院、國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同出資製作的「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」（下稱三館共製）第三屆得主日前正式出爐！由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》雀屏中選，預計於2023年於三國家場館巡迴演出。

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《鯨之嶋》以台灣山川地理歷史為背景，創造出超現實神話角色，透過遭受天災人禍侵襲的土地神話，反映台灣面對天災以及疫情肆虐的人們，以更高的視野共同反思環境危機，此次揉合創新南北管音樂及當代偶戲的美學形式，且主創者們長期於不同領域鑽研，其美學風格與高質感獲得三館共製評選委員高度肯定。

拾念劇集的「超神話三部曲」將既有的神話改編為當代俗世的隱喻，延續此創作精神提出「台灣島身世寓言三部曲」，首部曲以《鯨之嶋》為名，「鯨」引自台灣島嶼形狀，「嶋」為島的異體字，其有著山、海、鳥、魚的意象，並將北迴歸線、黑潮、海底火山、土石流、神木和海中浮流生物等轉化為故事角色的特徵、性格與際遇。

▲《鯨之嶋》預計在2023年展開三館巡演，三場館表示，希望在充足的製作時間與經費之下，締造未來台灣當代表演藝術的精彩作品。（圖／記者黃仁杰攝）
▲《鯨之嶋》預計在2023年展開三館巡演，三場館表示，希望在充足的製作時間與經費之下，締造未來台灣當代表演藝術的精彩作品。（圖／記者黃仁杰攝）
拾念劇集藝術總監暨導演李易修表示，北迴歸線所經之處，大多為沙漠或旱地，只有台灣島因為黑潮經過，保持長年相對溫暖潮溼，是這樣的地理特色激發出該劇的角色想像，同時持續創造傳統南北管音樂在劇場的各種可能表現主題。

而無獨有偶工作室藝術總監鄭嘉音則說，此次的《鯨之嶋》則希望更加強化當代偶戲的應用，以人與偶之間獨特的操控美學而產生的詩性與魔幻為作品特色，在文本之外增加非敘事語言的感動和隱喻。

知名編劇施如芳以新編劇作為傳統戲曲開格局著稱，她表示，《鯨之嶋》是自己第一次跨越有限的人身，將地理自然條件角色化，劇本方向與角色設定經過多次翻轉，劇中的「鯨」具多重隱喻，有三個角色象徵台灣的身、心、靈，掙扎於關鍵時刻，將以自然能量的流變為內蘊張力，鋪陳成一個自我認同整合的寓言故事。

《鯨之嶋》預計在2023年展開三館巡演，三場館表示，希望在充足的製作時間與經費之下，締造未來台灣當代表演藝術的精彩作品，也期待三館共製的優秀作品能站上國際舞臺，讓世界看到台灣表演藝術的創造力和獨特美學。

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