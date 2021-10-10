三館共製第三屆確定！《鯨之嶋》將打造台灣山海經

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拾念劇集的「超神話三部曲」將既有的神話改編為當代俗世的隱喻，延續此創作精神提出「台灣島身世寓言三部曲」，首部曲以《鯨之嶋》為名，「鯨」引自台灣島嶼形狀，「嶋」為島的異體字，其有著山、海、鳥、魚的意象，並將北迴歸線、黑潮、海底火山、土石流、神木和海中浮流生物等轉化為故事角色的特徵、性格與際遇。
拾念劇集藝術總監暨導演李易修表示，北迴歸線所經之處，大多為沙漠或旱地，只有台灣島因為黑潮經過，保持長年相對溫暖潮溼，是這樣的地理特色激發出該劇的角色想像，同時持續創造傳統南北管音樂在劇場的各種可能表現主題。
而無獨有偶工作室藝術總監鄭嘉音則說，此次的《鯨之嶋》則希望更加強化當代偶戲的應用，以人與偶之間獨特的操控美學而產生的詩性與魔幻為作品特色，在文本之外增加非敘事語言的感動和隱喻。
知名編劇施如芳以新編劇作為傳統戲曲開格局著稱，她表示，《鯨之嶋》是自己第一次跨越有限的人身，將地理自然條件角色化，劇本方向與角色設定經過多次翻轉，劇中的「鯨」具多重隱喻，有三個角色象徵台灣的身、心、靈，掙扎於關鍵時刻，將以自然能量的流變為內蘊張力，鋪陳成一個自我認同整合的寓言故事。
《鯨之嶋》預計在2023年展開三館巡演，三場館表示，希望在充足的製作時間與經費之下，締造未來台灣當代表演藝術的精彩作品，也期待三館共製的優秀作品能站上國際舞臺，讓世界看到台灣表演藝術的創造力和獨特美學。
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