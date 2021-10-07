大亞漆線跨界合作琉璃「透明生活展」看見穩定的力量

電線電纜能源大廠大亞集團今（2021）年邁入第66年，為了讓大眾更了解能源如何提供穩定的力量連結日常生活，5日特別於臺中歌劇院舉辦「透明生活展」開幕會，此展將大亞生產的漆包線結合琉璃藝術，跨界展現能源傳輸之美。大亞集團董事長沈尚弘指出，展覽選在臺中歌劇院，展現了集團拓展中台灣市場的決心，希望在傳承過去產業的基礎上，往創新永續經營的方向邁進。
生活中心/綜合報導
2021-10-07 17:30:00
大亞集團邁入第66年，即日起至10月31日在臺中歌劇院推出「透明生活展」，與同樣深耕台灣65年的紅琉璃工藝品牌跨界合作，將大亞生產的漆包線，結合琉璃藝術作品中。而5日開展典禮上，也邀請到台中市長盧秀燕、臺中歌劇院副總監汪虹一齊共襄盛舉。
大亞集團董事長沈尚弘指出，展覽選在臺中歌劇院，除了這裡是國際著名的地標，特殊的建築外觀揚名海內外，展覽中漆包線與琉璃藝術的結合的概念，也像臺中歌劇院致力將藝術與生活結合一樣。此外，他也提到台中原本就是集團的重要據點，不僅台中多項公共工程、大型建設外，許多知名建案也都能見大亞集團的足跡，未來集團將加強在綠能、綠電、儲能領域，持續深耕中台灣。
大亞集團董事長沈尚弘進一步指出，雖然新冠疫情衝擊全球經濟，但大亞集團仍積極擴展事業版圖，也讓去（2020）年營收、獲利成為近年來最好。展望今年，他審慎樂觀看待，期望營收與獲利都能再突破。因為從本業電線電纜往上游推進，慢慢擴充到能源的產生、傳輸、轉換到儲存與管理，公司在傳承過去產業的基礎上，積極往創新的永續經營方向邁進。
大亞集團「透明生活展」共展出7件琉璃作品，從高壓電纜、手機、充電樁、耳機、泵浦、電動機車到電飯鍋，以「透明」的概念出發，運用通透的琉璃材質，顯現深埋其中的漆包線，展示能源傳輸的「穩定的力量」。觀展時，民眾可以透過手機掃描QR CODE連結展場網站頁面，讓說書人以故事引導民眾進入每一個展品對應的日常生活故事，為觀展帶來視覺與聽覺的雙重體驗。
大亞集團產品範疇涵蓋公共建設及工業與民生消費、汽車與電機電子產業產品，除製造能源傳輸用的電力電纜及能源轉換用的漆包線，近年更佈局能源領域。而大家日常所需的手機、耳機、電動機車、電飯鍋等物品也蘊含著大亞的產品，為生活運轉著不可或缺的穩定力量。
透明生活展活動資訊參考 https://fb.watch/8u7la2MFp2/