貧富差距大、負債如山　《魷魚遊戲》背後的「地獄朝鮮」

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自從新冠肺炎疫情以來，經濟活動受阻，失業問題也隨之擴大，韓國人的貸款需求也急速增加。根據韓國銀行的數據，韓國今年第二季度的家庭負債總額突破1800萬億韓元，創下單季度歷史新高，比前一季度末增加了41.2萬億韓元。另外，韓國第一季的家庭債務佔GDP比例已達105%。
而造成瘋狂借貸的主要原因是房地產價格飛漲，不得不提高家庭債務才能買房。自從韓國總統文在寅2017年上台以來，首爾房價翻了將近一倍，升幅成為全球城巿之最。而30多歲的族群也正是買房主力，根據報導，去年韓國40歲以下族群購買27萬2638套公寓，年增近77%，超過40多歲和50多歲的人。韓國央行數據顯示，30多歲是相對收入而言負債最多的人，借款總額約占年收入270%。
除了買房之外，在疫情之下韓國股市炙熱，韓國家庭的炒股需求帶動信貸等貸款增加，韓國年輕人們也對借貸投資趨之若鶩。韓國年輕人比起單純依靠月薪收入，對於投資股票和虛擬貨幣的前景更加看好。韓國經濟研究院先前發布了關於「工作前景國民認識」的調查結果，調查對象包括1000多名18歲以上的男性與女性。結果顯示，大部分人認為，讓收入提升的決定性影響是理財，而對於提高薪資和增加工作崗位則是抱持消極態度。但這些渴望投資的年輕人，卻也引發了債務狂潮，成為韓國央行擔憂的趨勢之一。
在首爾巿中心明洞街頭，可以看到低息貸款、信用卡套現的廣告小卡片隨處散落地上。《路透社》先前訪問一名首爾30歲上班族透過各種借貸方式買股票，除了1億韓元透支帳戶，他還拿首爾的房子抵押借貸1億韓元，另外還有5000萬韓元股票質押貸款。這名上班族認為，借貸並不是一種風險，反而是賺大錢的機會。
不動產和股票的投資熱潮還催生出兩個新詞：「靈拉（영끌）」和「債投（빚투）」，即是「把靈魂都拉到一起進行投資」、「借債也要投資」。分析指出，其中信用借貸、住宅擔保借貸的主力就是資產有限的20多歲至30多歲族群。
雖然在全球電腦晶片、智能產品、汽車等商品出口需求增加下，位居全球第十大經濟體的韓國尚且能度過難關，但是國家經濟數據卻無法掩蓋在國內貧富懸殊、老人貧窮、年輕人高失業率、居高的房價、家庭債務等問題。
在經濟合作暨發展組織（OECD）37個成員國的貧富差距排行中，韓國的基尼係數（Gini coefficient）以0.345排名第11。基尼係數用來衡量貧富差距，越高貧富差距就越嚴重。許多家庭光是買房、養育兒女就背負高額債務。韓國66歲以上老年人口的貧窮率在OCED國家之中最高，達到43.3%。
而韓國年輕人處境也不盡理想，青年失業率徘徊於10%。去年底，20至30歲人士的信用卡債務高達8萬億韓元，比2019年增長16.6%。再加上韓國央行8月宣布三年以來的首次加息，代表著韓國年輕人將負擔更高的利息，更可能因此深陷「以債養債」的困境。
在貧窮、負債、破產情況之下，韓國社會也衍伸出更廣的問題，如暴力、詐欺，自殺等。韓國的自殺率居於OECD成員國之手，數據顯示，韓國每10萬人口自殺人數25.7人，是繼癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病之後，自殺成為韓國人第五大死因。
《路透社》報導曾稱韓國年輕人是絕望的時代，貧富差距逐漸拉大、房價飆漲，但是薪資漲幅卻跟不上，《魷魚遊戲》所描述的宛如是現今韓國的狀況。身上負債不斷增加、賺錢卻如登天一樣困難，「土湯匙」的貧窮家庭想要向上流動，恐怕只能靠著彩券、股票、加密貨幣來一夕致富。《魷魚遊戲》有著高額獎金，參賽者卻得賭上性命，但比起被稱為「地獄朝鮮」的韓國，恐怕還是多了份希望。