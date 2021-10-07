不讓普悠瑪悲劇重演！台鐵限速備援系統10月底上路

2018年台鐵普悠瑪號在新馬站出軌造成18人死亡，事故主因是ATP(列車自動保護系統)失效，導致列車超速而出軌翻覆。對此，交通部台鐵局著手開發「限速備援系統」，主要功能是在ATP失效或關閉後，將列車速度限制在60公里以下，台鐵局表示，52輛普悠瑪號、太魯閣號已全面裝設並進行認證，最快10月底、11月初上路。
2018年發生普悠瑪翻覆事故，當時的事故原因之一即是列車ATP故障，導致列車無法自動減速，超速過彎後發生憾事。而3年過去，台鐵ATP故障事件仍頻傳，今年截至9月，故障件數已311件。
為提升行車安全，台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是在ATP失效或人為關閉後，將列車速度限制在60公里以下，避免意外發生。
台鐵局表示，已於6月底在52輛普悠瑪號、太魯閣號列車上裝好速限備援系統，目前正進行第三方公正單位進行安全、系統驗證，最快10月底、11月初上路。此外，EMU500、EMU600、EMU700、EMU800等區間車，還有PP自強號也都會有裝設，總計400套，會在2023年3月底前裝設完畢。
而當初因為普悠瑪事故，交通部下令台鐵傾斜式新自強號改為雙人乘務，台鐵也說，待備援系統上線後，也會提案交通部審核取消雙人乘務，改回單人乘務，人力調配可更有彈性。