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李文祺表示，自三級警戒以後，門診出現很多頭暈、頭痛，睡不好的民眾，問診時發現沒有其他特殊疾病，追問之下才知道大多數患者原來是擔心疫情，「這時候要幫助患者釐清根本的原因，並且想方設法突破它」，關心病患擔心什麼？他的生活型態是什麼？從中做調整。
找到原因後，該如何幫助病患調整？李文祺回憶，過去在兒科擔任實習醫師時，發現兒科病房很溫馨，醫生們會扮成小丑、彈奏烏克麗麗或是表演魔術，帶給病童們歡樂，幫助他們減緩對病情的不安不適，李文祺回憶起一部由羅賓威廉斯主演的電影「心靈點滴」，當中敘述一位曾罹患精神疾病的醫生，不是只有醫病、更要醫心的溫馨故事，啟發李文祺也想要以「魔術」進行心理治療，希望為病人灰暗的心房帶來一道溫煦的陽光。
「魔術」和「心理學」之間的關係為何？李文祺表示，魔術的型態大多是從無到有，或從有到無；還能帶來「無形」的心理變化，像是讀心術、宗教給予的心靈寄託，就是一種「無形」的心靈撫慰。李文祺認為，魔術可以帶來歡樂，也可以給予安慰，因此不管在兒科或是安寧病房，他總會為病患變出各種魔術，讓患者可以對人生感到希望。李文祺強調，「其實，藥物和醫療都已經足夠應付病症了，我們應該要多給予病患心理層面的療癒。」
你的魔術 讓我勇敢面對甲狀腺惡性腫瘤
曾經一位年僅19歲才剛考上大學的小女生，原本懷抱著對未來人生的希望，卻被診斷出「甲狀腺惡性腫瘤」，徹徹底底打亂了女孩的生活、心情，即將面對長期治療和開刀，內心滿是恐懼，李文祺內心不捨，便問問女孩，「未來的夢想是什麼？」，考上外文系的她回答：「我想去環遊世界。」
李文祺聽聞後，便準備了世界各國的國旗魔術，讓女孩心裡選擇一個想去的國家，那面國旗就會出現。魔術一表演完，女孩果然會心一笑，李文祺清楚知道女孩對於手術的害怕，便告訴她：「沒關係，妳到時進去開刀，我都會在外面陪著妳，等到妳開完刀出來，我再多變一個魔術給妳。」頓時，女孩的心情放鬆了，也對於術後的魔術表演有著期待。這樣的小小巧思，對於患者而言，重燃了希望。
你的魔術 讓我走出重度憂鬱症的陰霾
魔術不只是帶給患者心情上的安慰，李文祺表示，也曾經有一位重度憂鬱的病人，那位患者因為母親中風遭逢重大變故，一夕之間失去了正常生活與快樂的能力，跑遍各醫院，服用各式各樣的藥物，那位病人病況甚至嚴重到無法正常走路、時常陷入整天昏睡難以維持規律生活，更飽受親友間對於「重度憂鬱症」的歧視與誤解。
李文祺醫師，除了給予藥物治療，每次患者回診，都會表演魔術，跳脫制式生硬的問診方式，李文祺以「真心關懷」來引導病患坦白內心的陰暗、不安，讓看病這件事充滿人文的溫暖。對患者來說，看醫生不再是壓力，而是期待去看一場精彩演出，經過一段時間療程、也可說是醫生用心的陪伴，並適時依病情調整用藥內容，該位重度憂鬱症患者成功走出陰霾，重拾人生希望。李醫師用藥物來醫病，用「魔術」來「醫心」，讓病人在療癒的漫漫長路裡，有溫暖相伴。
李文祺醫師
內兒科診所專任主治醫師
中華民國家庭醫學專科醫師
台大醫院家庭醫學部總醫師
台北榮民總醫院最佳實習醫師
中山醫學系畢業
具物理治療師執照
資料來源：健康醫療網 「魔術」融入心理治療 助重度憂鬱症患者走出陰霾
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