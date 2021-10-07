龍龍痛哭「騙我又說謊」！博恩低調回應 5字爆內幕玄機
脫口秀演員龍龍上月底出面表示，受到「炎上BURN」班底老K言語霸凌，對方不斷嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，在炎上正式表演時脫稿演出，讓她不能接受。不過老K卻態度強硬反擊，兩人之間的心結未能解開，老K也堅持不願向她道歉，而龍龍也在6日晚間再度出面發聲，但巧的是，博恩昨晚11時許也在臉書上發文，引發外界揣測內容是否在回應龍龍，又掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 13:41:09
龍龍提及「從頭到尾我要求的不多，希望能誠心向薩泰爾討一個道歉，看在同情的份上也好，社會上還有多類似遭遇的人，他們的生活不是喜劇表演，卻遭到同樣的對待。言論自由不該無限上綱，表演歸表演，做人歸做人，站在台上的我們，各自有喜愛我們的觀眾，離開舞台我們是受到很多關注的平凡人，希望我們可以一起做良性的示範」。
對於網友認為這是老K個人行為，為何博恩跟薩泰爾也要捲入這場風波，龍龍則表示「博恩曾允諾我想要改善喜劇圈長期霸凌的狀況，然而10月2日博恩卻哭著疼惜霸凌她的老K，「所以這一段時間以來博恩一直答應我他做不到的事情，包括一直承諾老K會停止在薩泰爾頻道露出，然後最後又騙我，最後又說謊，我整個就很困惑，所以整件事情當然跟博恩還有薩泰爾有關啊」。
而就在龍龍發出澄清影片後，博恩隨後也在私人臉書寫下「唉....要確定耶」雖然文中並沒有主詞，但簡短的回應加上時間點，似乎在相對應龍龍的影片內容，引發揣測，貼文馬上被轉到各大論壇討論，不少網友紛紛留言「請問是免付費版的炎上續集嗎？」、「這五個字絕對有玄機...事情不單純」、「炎上外傳無誤」、「感覺街亭之火還沒燒完，還有料的樣子」。（編輯：張嘉哲）