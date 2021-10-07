陳意涵挺9月孕肚替老公站台 深V禮服洩「產前真實狀態」
女星陳意涵和導演許富翔2018年結婚，隔年生下兒子小初，她今年再度懷孕，預計11月生下女兒，湊好一個好字。陳意涵雖然身懷六甲，但體重仍維持在48公斤，今（7）日台北電影節舉辦閉幕記者會，由許富翔執導的《詭扯》劇組一起現身替新片造勢，陳意涵合體老公許富翔也成為現場焦點之一。
記者臺孝婷/台北報導
2021-10-07 14:18:05｜2021-10-07 14:47:48
陳意涵在《詭扯》中飾演女鬼，她今日特地現身記者會為老公站台，身穿黑、金雙色長洋裝，除了胸前開小深V外，側邊鏤空設計讓她依舊纖細的腰身若隱若現，完全看不出下個月初即將臨盆，而且陳意涵狀態非常好，上下舞台也沒有工作人員攙扶。陳意涵在記者會上笑說，不知道為什麼許富翔找她演鬼，「我以為在他心中我是仙女或是公主。」一旁的許富翔趕緊解釋：「我就是想要讓妳突破，讓大家看到不一樣的妳。」《詭扯》入圍今年金馬獎8項大獎，許富翔更將角逐「最佳新導演」。
陳意涵透露，她平常不會下載濾鏡拍照，喜歡有瑕疵、雀斑的照片，還因為被新聞媒體報導狀況不好被公司檢討。她還笑說懷孕都會帶來好運，希望把好運帶給《詭扯》。陳意涵解釋自己現在沒工作，而且因為搬到山上，所以更常爬山、運動，飯量也是很大，肚中寶寶非常健康，「大家不用擔心。」