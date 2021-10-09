神明界的大日子！重陽節除了掃墓祭祖　更是拜拜的好日子

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1.中壇元帥聖誕
中壇元帥太子爺在台灣被譽為「最萌囝仔神」，祭祀密度更是數一數二，只要有安五營的廟宇就可以看到祂，其更是眾多神明的指定「先鋒官」。三太子的形象天真灑脫卻又勇猛無批，行事作風上少了許多拘束，雖然是「囝仔神」，卻身負掌管五營兵馬以及斬妖除魔的責任。三太子責任重大，但個性上仍偏向孩童，所以信眾在準備供品時仍會以甜食為主，加上汽水、糖果、餅乾，因為這些點心都是小朋友喜愛的，藉此獲得神明的護佑賜福。
２.媽祖飛昇之日
媽祖婆的聖誕日在農曆的三月二十三日，因此又有著「三月瘋媽祖」的俗諺，但即將到來的重陽節，農曆九月初九這一天，也是媽祖的重要節日飛昇之日。
雍熙四年（986），這一年林默二十九歲，在九月初八這一天告訴家人「明天是重陽節，我想去登高。」隔日重陽節一早林默焚香念經，接著與諸位姊姊們一起去爬湄峰，到了最高處的時候眾人聽到天上白雲密布，同時傳來絲竹音樂之聲。林默在此時緩緩飛昇到天空之中，接著消失在諸位姊姊們的視線之中，大家才知道林默以登天成仙。成先後的林默常以各種方式幫助鄉里之人，因而被尊為「通靈賢女」。
3.臨水夫人千秋之日
台南的成年習俗「做十六歲」中，除了祭拜七娘媽外也要祭祀臨水夫人，兩女神負責的業務皆與求子相關，因此也經常被誤會是同一人。相傳乾隆皇帝封臨水夫人(陳靖姑)為皇君太后，道光帝皇后則尊稱祂為皇君母娘，因被皇帝賜封，陣仗也非同小可，身旁有三十六宮妃、七十二苑玉女也稱做三十六婆姐、七十二床母，與天上聖母媽祖為漢族唯二的聖母。
除了同樣是神明界的少見的聖母外，農曆九月初九重陽節也是臨水夫人、媽祖的共同大日子，這一天不光是媽祖的飛昇之日，也是臨水夫人的千秋之日，不訪趁著這一天準備簡單的供品，一次向兩位女神表達祝賀之意，相信也能得到兩倍的好運勢。
4.九皇大帝聖誕
九皇星君又稱九皇大帝，是道教傳說中的星神，為北斗七星星君（貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍），再加上左輔、右弼兩星君的合稱。隨著時間流逝，最後這兩顆星漸漸隱失，呈現「七現二隱」，看見這兩顆隱星是長壽之兆。
據說九皇星君是眾星之母「斗姆元君」的九個兒子，會在九月初一開始到初九的這九天下凡巡視人間禍福，在過去大半年的日子裡，凡間眾人難免有造口業、傷害生命等情事，於是在這幾天齋戒茹素，至廟中點斗燈祈福，藉以消去在日常生活中累積的罪孽。不過，九皇大帝的身分有多種說法，一說是北斗七星加上天皇大帝、紫微大帝。東南亞盛行的傳說則是九皇大帝為乾隆年間天地會的九位英雄，因為忌諱朝廷，只得以皇大帝名義祭祀；也有說這九位志士本為天上九星轉世。
5.玄天上帝成道之日
玄天上帝原本是先人對北極星與玄武七宿的星辰信仰，後來逐漸將祂人格化，接著就出現了許多與玄天上帝有關的道經，其中《玄天上帝啟聖錄》就對玄天上帝的降生與修道做了詳細記載。在台灣玄天上帝是法力無邊的大神，斬妖除魔之事基本都少不了祂，是知名的神界掃黑組。
玄天上帝的聖誕是農曆三月初三，但是九月初九也是跟祂有關的大日子。經文記載，黃帝五十七年庚子年九月初九日清晨，有祥雲以及花朵自天空落下，紫霄巖四方三百里都傳出仙樂，此時淨樂太子知道自己功德圓滿，頭頂九炁玉冠，身披松蘿之服，赤足拱手，站立於紫霄峰。隨即五炁龍君擁護淨樂太子駕雲昇天，受玉皇策封為北方玄帝。
重陽節除了是上述五位神祇的重要日子外，斗母星君、酆都大帝也都是在這一天過聖誕，再加上傳統節日重陽節，這一天絕對是好日子中的好日子，除了可以慎終追遠祭祀祖先以外，不妨也到廟中走走看看，一起給過節日的幾位神明添些香火，藉此獲得神明的護佑賜福吧！（編輯：鍾怡婷）