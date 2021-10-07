東元阿嬤林明穱103歲辭世 黃育仁：後事尊重黃茂雄意見
有「東元阿嬤」稱號、同時也是東元集團會長黃茂雄的岳母林明穱，今（7）日傳出辭世，享嵩壽103歲。東元董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨，而林明穱的孫子黃育仁也發出聲明表示不捨，針對後事，他強調會與兄弟姊妹討論，並充分尊重父親黃茂雄的意見，遵從阿嬤生前的交代，以符合教會信仰的方式來進行。
記者許家禎/台北報導
2021-10-07 14:21:56｜2021-10-07 14:22:11
林明穱有「東元阿嬤」稱號，她也是東元創始股東之一偕林波士的妹妹、也是黃茂雄的岳母，為東元集團的精神象徵。之前黃茂雄與黃育仁父子為了經營權鬧不合時，林明穱曾發布公開信支持董事會世代交替，支持外孫黃育仁擔任董事長，當時引起各界關注。
而今（7）日傳出林明穱辭世，享嵩壽103歲。東元發出聲明指出，得知東元集團創辦家族之林和引先生之妻林明穱女士逝世之消息，董事長邱純枝與公司經營團隊均感到悲傷與不捨。林明穱女士曾任東元董監事，對公司發展貢獻良多，林女士親切的面容與爽朗的笑聲更是令人懷念。在此謹表達公司最深的悼念與緬懷之意，也請家屬節哀順變。
另外，東元前常務董事、菱光科技董事長黃育仁也表示，感謝各界對阿嬤的關心，透過幕僚表示，阿嬤在10月5日週二晚上在家中失去意識。送醫院急救但很安詳且迅速的離開。
對於阿嬤後事的安排，黃育仁會與兄弟姊妹討論，並充分尊重父親黃茂雄的意見，遵從阿嬤生前的交代，以符合教會信仰的方式來進行。
黃育仁與家人感謝這些年來所有不斷關心阿嬤的親戚好友，各教會的弟兄姊妹及偕烏妹基金會的朋友們，東元集團的股東、長官，光友集團、有萬集團的同仁，還有眾多和阿嬤一同熱愛台灣的朋友，讓阿嬤的生活在晚年依然活躍、精彩、溫暖。