超商搶五倍券商機！各大優惠懶人包一次看

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7-ELEVEN表示，持紙本振興五倍券至7-ELEVEN實體門市購買「5,000元振興隨取卡」、「3,000元振興隨取卡」優惠組，除立即擁有一張相同面額振興隨取卡，還可立即領取1,800元或800元振興優惠券，振興優惠券可在7-ELEVEN門市、康是美實體門市、統一時代百貨台北店、統一夢時代購物中心、BEING Spa、BEING Sport、 BEING Fit、星巴克、Mister Donut、COLD STONE、21世紀風味館、聖娜多堡、聖德科斯、統一精工-速邁樂加油站等12個通路使用。
另外，為了響應政府的振興五倍券政策，全家便利商店10/6起推出多項優惠活動讓民眾選購，首先第一步推出加碼放大的「真心放大福袋卡」，消費者以2200元即可購入「全家」3000元購物金，限量4萬份等於現賺800元；另有集結Let’s Café經典咖啡、匠土司、餅乾、零食、飲料等超過線上加線下百項商品的「全家加碼券」。
而且「全家行動購」網路商城、「全+1」Line社群電商同步推出線上「振心活動」，除可享超過三百項商品優惠外，還可享單筆消費1000元可領2000元折價券、指定支付工具結帳可抽整筆訂單免費(此優惠不適用數位五倍券)、及抽Let's Café經典中杯美式500杯等優惠；另民眾可於10/8起，於收到取件簡訊後前往選定之「全家」店舖領取紙本五倍券，凡領券成功者，即可享400元「全家」滿額購物金，以及屈臣氏100元滿額購物金等雙重優惠。
OKmart也推出「振興五倍劵」6種激買方案，包含OKCAFE莊園級大杯美式推出超激省專案，平均單杯最低下殺只要19元起，五倍劵5000元紙本券皆購買大杯冰美式，最高現賺6475元。
全台820間OKmart門市可享全店不限商品直接加碼10%，舉例來說，等於200元紙本券可任購店內價值220的商品，超過可補差額，另外全台門市也推出「超值懶人專區」，精選多款箱裝商品最低只要200元紙本券即可直接整箱搬回家，從10月8日至12月31日，只要上OKmart登錄發票，還加碼抽出5000元OK購物金。
萊爾富也沒錯過這波五倍券活動，推出零接觸 Hi-Life VIP APP 和 Life-ET 機台雙管齊下供應民眾領券外，也擴大加碼使用優惠，整合線上、線下推出「振興券放大秘笈」專刊，並推出會員到萊爾富使用紙本振興劵消費滿額，於結帳時出示會員資格，就翻倍贈等值紙本振興劵面額的滿額購物金，現場也陳設多項商品組合500元、300元和200元專區、會員點數換購、整買零取、萊購物系列的生凍鮮滋味、振興鉅獻廚具家電、團購美食一番賞+1+1、日用品全場39折起與箱購飲料等優惠商品。