「農遊券」面額888元再加碼　每週抽總價超過1800萬好禮

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陳吉仲說明，這次農遊券面額888元，將發出146萬份，第一階段自10月11日至11月5日，為期四週，固定於每週三上午於共通平台抽出22萬張農遊券，一共抽88萬張；第二階段則在明年農曆年2月9日起，提供58萬張給單筆消費滿1000元者抽籤，只要在農遊券APP登錄發票，即可以參加第二階段農遊券抽籤。
陳吉仲於現場也宣布，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆不含使用農遊券面額消費滿千元，並登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。
陳吉仲指出，本次加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份，分22週抽出，內容包括價值數千元「農村好物驚喜箱」、「國產豬肉禮盒」、「國產羊肉爐禮盒」以及多項一年份禮品，如「產銷履歷蔬菜箱」和「青年精選鱻味禮盒」，另外在農村旅遊體驗上，除有農村Fun心玩、悠遊森林享折扣外，其中最大獎為價值5萬元「百家農場任意遊」。
使用農遊券除有上述好禮外，更再度加碼。陳吉仲宣布，其中「農村好物驚喜箱」原僅有100份，將乘以10倍，提供共1000份；而最大獎「百家農場任意遊」，提供消費者100家農場各500元的消費金額，每份總價值5萬元，原僅提供5份，本次加碼至200份額。
農委會表示，歡迎民眾利用振興五倍券及農遊券到農業場域消費及體驗，再利用消費千元發票登錄，參加週週抽好禮活動及第二階段農遊券抽籤，藉此可感受到「農業好玩又好買，農林漁牧都優惠」；同時希望透過這波振興方案，農委會與農民、農村等合作夥伴並肩作戰，渡過這波疫情難關。
農委會提醒，農遊券仍持續開放申請登記，有興趣的民眾可在29日前至共通平台勾選參加抽籤；相關農遊券訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。