放大手中的5倍券！超市、量販攻略懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外針對線上購物也推出指定金額優惠折扣碼、免運費碼，還有相關餐飲優惠（家樂福影響力概念故宮南院店、三商巧福、福勝亭、拿坡里、三商鮮五丼、品川蘭、定食八、爭鮮、爭鮮GOGO、MAGIC TOUCH、爭先食蔬、Caf'e Grazie、涮乃葉、洋城義大利餐廳、洋朵義式廚坊、米塔義式廚房、21PLUA、花月嵐、燒丼、兩餐、玉豆腐、哈肉鍋、大手煎、三顧茅廬、炸雞大師、CoCo都可、Yin Hot Pot、築間、肯德基、必勝客、埔心牧場等）。
另外針對消費優惠，這次合作對象包含台糖十鼓仁糖文創園區、GIORDANO、RQ POLO、SKECHERS、馬修嚴選、宜得利、寶島眼鏡、文雄眼鏡、鏡匠眼鏡、東森寵物雲商店、ART101、Friends、oh-spa、左腳右腳經典按摩會館、手舞足道休息餐飲事業集團、指舞春秋阻體養生會館、GP+、yahoo!、誠品線上、ezTravel、遠雄幸福成、劍湖山世界、金鑫國際旅行社股份有限公司、Chailease中租租車、iRent、和運租車、Uber等。
另外，針對紙本優惠，家樂福還特別加碼總金額1百萬週週抽5倍返還金，活動期間10/6~11/2量販店/線上購物單筆消費滿1000元、超市店單筆消費500元不限消費方式每周抽10名，最高可抽中25000元，使用紙本5倍券抽中將全數返還，使用玉山家樂福聯名卡支付，則是週週抽10倍返還金1名最高回饋50000元。另外，活動期間10/6~11/2前使用紙本5倍券購買家電商品，滿500元送500元、滿1000元送1000元家電商品滿額抵用券，且最高送到2萬元。
另一邊，愛買量販也豪灑5億預算展開全民振興遊戲，多重優惠包括「不限支付別限時4天滿千送千」、「持紙本振興券買家電商品5000元放大變7000元」和「攜手9家銀行滿額分期再送200元現金紅包」等。
愛買量販表示，10/8(五)~10/11(一) HAPPYGO會員於量販賣場單筆付款金額滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送5000元滿額現金抵用券，限時4天。
另外，看準民眾購買高單價商品機會增加，愛買量販特別與9家銀行合作滿額分期禮，10/6(三)~11/2(二)持遠東商銀、花旗、聯邦、滙豐、第一銀行、星展等指定9家銀行信用卡單筆分期滿8800元限量送200元現金抵用券。
另外，購買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電等，單筆消費滿1.5萬元以上，使用紙本5000元振興券即可折抵7000元，實際付款金額只要8000元，等同於用53折購入家電。
全聯也加入戰局，提供五倍券消費攻略心法，「存、贈、抽、送、花」，即可將振興五倍券價值放大15倍，消費者憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券儲值振興福利金單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，並可抽10000元振興福利金，週週抽100名，共1000名。
同時全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，最高現省23000元，全台限量100萬份；另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。
「振興大禮包」今年升級2.0版，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同面向，包含善美的SUNMAKE消費滿額折價券，與麗寶樂園、劍湖山世界、宜蘭傳藝中心門票買一送一，以及iRent贈送免費使用時數、指舞春秋按摩折價券，和連鎖餐飲業者如開飯、丸亀製麵、西堤牛排優惠券等，使用期限到明年一月底，讓消費者慢慢用、好好用、還可分享親朋好友一起用。