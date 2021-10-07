五倍券怎麼花？飯店、商旅「住宿＋餐飲」優惠大攻略

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甚至餐飲優惠同步下殺，「悅.市集全日餐廳」享平日第二位半價(價低者優惠)，一樓的大廳酒吧「逸廊」憑五倍券消費，1000元面額5倍券直接折抵原價1276元雙人下午茶含飲品續飲，相約朋友共渡悠閒時光，則可以選擇第二套下午茶半價的優惠。青雅中餐廳則推出消費滿千，享加倍2000元的消費折抵，此外，單筆消費金額滿額12000元享75折後，再加贈平日住宿券。
天成飯店集團自2021年10月8日起至2022年4月30日，推出住宿、餐飲及SPA振興加碼送優惠。其中旗下四館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町及嘉義天成文旅-繪日之丘，持五倍券1500元住宿最高折抵價值13200元的雅緻客房，瑞穗天合國際觀光酒店訂房持五倍券付款，享兒童一位免費入住及悅椿SPA課程現省1500元；餐飲加碼優惠，持五倍券於餐廳用餐放大1.5倍，最高現抵7500元、持一本五倍券可享雙人和牛龍蝦饗宴0元、自助百匯四人同行五倍券優惠只要2000元，再贈兩人下次抵用券。
台北W飯店祭出「High Five 五與倫比 振興券專案」，自10月8日至12月30日，從住宿、餐飲到外帶系列商品，都有多重優惠，專案期間持券入住，將贈送2000元住宿抵用券、2000元餐飲抵用券，以及1000元AWAY®紓壓艙的療程抵用券。
餐飲部份也有優惠，專案期間用餐，消費滿5000元，並使用五倍券支付，即贈五人份開胃小菜、五人份精緻甜點、五碗老火例湯，10樓的the kitchen table 西餐廳，在專案期間持五倍券並在平日(週一至週四)至西餐廳消費，一次使用5000元 (服務費恕不折扣)，便可享用五份價值1480的晚間套餐，遇週末每人只要加價500元，即享海鮮之夜。
另外，持一本振興券5000元下榻慕軒飯店及COZZI Blu和逸飯店‧桃園館享一泊二食禮遇，慕軒直接送波士頓龍蝦與Prime牛排雙人海陸晚餐、COZZI Blu送濱海自助百匯或歐陸套餐，再贈5000元住宿抵用券(限下次使用)與5000會員點數。
另外和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/高雄中山館，則是推出「住一晚送一晚」優惠只要4000元(不含早餐)，再送4000元住宿抵用券(限下次使用)，高雄中山館另外提供「套房買一晚送一晚」享受13坪港灣景致的高樓層房間、豐盛早餐與24小時完整入住專案價13400元。台南的和逸飯店則是「住一晚送一晚」優惠價4500元，同樣提供住宿抵用券與點數。
台北、台南遠東香格里拉飯店及姊妹餐廳─新板Mega50，則是同步推出「放大五倍券．食宿享優惠」住宿餐飲加碼優惠，雙人入住台北遠東每晚5088元起，憑振興券支付每千元再回饋千元餐飲抵用金，每房至多可抵三千元，飯店再加碼送三千元食宿抵用券，可下次到台北、台南遠東住宿或餐飲以及Mega 50餐廳使用。
另外，餐飲消費也有好康，用振興券在餐廳消費滿千送300元、於酒廊與一樓香格里拉美食集外帶消費滿千送200元。而台南遠東則憑千元振興券支付指定住房及餐飲消費，享住房買一送一、指定住房送4,000元食宿回饋金、餐飲消費滿千送300元、到台南遠東「醉月樓」消費5000元振興券還可享價值8677元五人份精選桌菜。
承億文旅集團也推出「五倍券這樣用，就是五GO承億！」五大優惠專案，民眾持五倍券到承億文旅集團全台任一館消費，優惠立刻翻倍，每月還會抽出住宿券與多重好禮，更加碼送價值39,500元的六館環島住宿套票大獎，及承億文旅集團明年將開幕的五星級高雄承億酒店住宿券。
110/10/8至110/12/29期間，平日持任一面額五倍券或使用數位綁定支付，以電話、官網訂房入住承億文旅全台七分館三天兩夜五倍券住宿專案（含早餐），即享有專屬優惠價。
另外，澎湖喜來登也推出超值住宿優惠，振興券5000元即可入住澎湖福朋喜來登酒店三天兩夜，270度無敵海景景觀套房也祭出史上最激優惠，兩天一夜兩人成行每人僅要振興券5000元即可入住30坪頂級套房，含兩客早餐，再贈送自助晚餐兩客、魚市場行程、機場接送，最高回饋高達30036元。
豐邑機構旗下飯店「新竹豐邑喜來登大飯店」、「台中豐邑Moxy酒店」及「豐邑逢甲商旅」也推出多項五倍券加碼優惠，幫民眾將五倍券折抵再放大，即日起至10月31日推出「豐邑振興1+1聯合專案」，住房加贈「豐邑振興1+1平日住宿券(不含早餐)」一張，可任選其中一館入住。專案亦可搭配加碼券使用，如交通部觀光局所規劃的國旅券及新竹縣政府的住宿補助，至多可再省1600元。
神旺飯店也特別針對住宿與餐飲，聯合推出「食泊添金 振興有禮」的食宿輕鬆省方案，自2021年10月8日起至12月31日，不限平假日，民眾持任一面額之振興五倍券，並配合北市府加碼推出的熊好券至神旺飯店消費，即可享有多項食宿優惠。
除了訂房優惠外，館內各餐廳包含供應精緻西餐的伯品廊西餐廳、擅長潮州菜及港點料理的潮品集中餐廳、展現精湛職人手藝的澄江日本料理、提供頂級鍋物吃到飽的澄江鍋物Shabu，以及東區高人氣烘焙霸主普諾麵包坊都有相關優惠。