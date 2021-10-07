肯尼NOW星球／南湖戰神降臨！曾柏喻跟林明毅球衣同尺寸
上周《肯尼NOW星球》邀請了「重量級嘉賓」哈孝遠，這一集的來賓更是大有來頭，就是人稱「南湖戰神」、「小黑」的曾柏喻，小黑在高中時期大殺四方，曾締造單場45分的超狂紀錄，也頻頻率領南湖高中創造佳績，今年的SBL選秀會，曾柏喻更是以選秀狀元之姿加盟九太科技，正式成為職業選手。而這一集肯尼哥要帶曾柏喻搭時光機，挖掘南湖戰神的高中記憶。
運動中心/綜合報導
2021-10-07 19:30:00
肯尼哥為了訪問曾柏喻，在拍攝之前特別去請教小黑的老隊友林明毅，有哪些東西是一定要讓觀眾知道的事情，所以節目一開始肯尼哥就問曾柏喻南湖最好吃的便當是什麼？曾柏喻聽到是林明毅說要問的，就把當時發生的狀況和粉絲分享，他說：「因為當時他們有一個學長家裡要寄東西過來，然後我們就瞎報地址，結果東西沒收到，後來那個學長就來攻擊我們，我們吃到一半的甜不辣就吐在床上。」
曾柏喻跟林明毅感情有多好？曾柏喻回憶一段小故事，他說：「林明毅八強第一場受傷沒辦法出賽，教練就決定讓他休息，然後就叫我把他的球衣穿在裡面，其實蠻悶熱的」，肯尼哥認為是因為明毅的球衣尺寸太小，但小黑馬上補充說當時他們的SIZE一樣，讓肯尼哥不敢相信地說：「明毅也有很壯的時候」。
雖然他們兩人感情很好，但大義滅親的時候到了，肯尼哥要曾柏喻排出南湖隊史最強先發五人，不過曾柏喻並沒有將先發控球這個位置給林明毅，而是給現在效力新北中信特攻的學長呂濟而，在得分後衛的部分曾柏喻會不會給他自己呢？晚上記得收看節目喔！
眼尖的球迷可能有發現，曾柏喻、簡廷兆等球星在南湖高中都穿著七號球衣，是不是南湖會特別把七號留給王牌球員？還是一切都只是巧合？10/7（四）晚間十點，肯尼哥專訪「南湖戰神」曾柏喻，請球迷朋友千萬不要錯過喔！（編輯：吳忠育）