COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

影／虎斑貓主動幫客人馬殺雞　網讚：喵師傅費用怎麼算？

▲泰國有一隻虎斑貓提供遊客「肉球按摩」。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲泰國有一隻虎斑貓提供遊客「肉球按摩」。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 16:24:19

這年頭貓咪也開始斜槓喵生了！泰國清邁的「大象自然公園」裡，收留了許多需要特別照顧的大象以及上百隻浪浪，其中有一隻虎斑貓很特別，牠不想在這裡白吃白住，竟然主動替遊客進行「肉球按摩服務」，網友看了都紛紛笑說：「好想找喵師傅按摩啊！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲清邁的「大象自然公園」裡收留許多曾被受虐或是需要特別照顧的大象。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲清邁的「大象自然公園」裡收留許多曾被受虐或是需要特別照顧的大象。（圖／FB帳號SaveElephantFoundation）
▲除了大象以外，這裡也收留許多浪浪，甚至還有貓咪專屬的園區，每天都有志工輪流照顧。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲除了大象以外，這裡也收留許多浪浪，甚至還有貓咪專屬的園區，每天都有志工輪流照顧。（圖／FB帳號SaveElephantFoundation）
「大象自然公園」裡除了收留來自各地的受虐大象，致力於讓牠們能在這裡得到完善的生存環境以外，平時園區也收留許多浪貓浪狗，甚至還專闢一區「貓咪王國Cat kingdom」並且有志工輪班照顧，因此這裡的貓咪不僅養尊處優，也常常出沒在遊客中心，而這隻虎斑貓就是其中之一。

▲園區內有一隻虎斑貓經常出現在遊客中心的二樓，在這裡替遊客踏踏按摩。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲園區內有一隻虎斑貓經常出現在遊客中心的二樓，在這裡替遊客踏踏按摩。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：今天輪到本喵來替您服務，需要調整力道隨時跟偶說喲！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：今天輪到本喵來替您服務，需要調整力道隨時跟偶說喲！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
由於遊客中心二樓有提供按摩服務，牠不僅會到這裡巡視，只要看見客人趴在床墊上按摩時，牠竟然也有樣學樣地坐在客人身上「幫忙按摩」。這天牠看見一名女遊客正在接受員工按摩腳底時，牠馬上跳上女客人的背，開著掌花一左一右地幫忙踏踏客人的臀部，表情相當認真，讓一旁的遊客忍不住笑問：「請問喵喵師傅馬一節多少元？200元嗎？」。

▲於是員工按摩客人的腳底，喵師傅按摩屁屁，雙管齊下。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲於是員工按摩客人的腳底，喵師傅按摩屁屁，雙管齊下。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：客人您的屁屁有一點僵硬，本喵會幫您加強力道多馬一節，請記得給偶五顆星評價跟罐罐當作獎勵喔！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：客人您的屁屁有一點僵硬，本喵會幫您加強力道多馬一節，請記得給偶五顆星評價跟罐罐當作獎勵喔！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：想要找本喵按摩，記得帶罐罐肉泥來排隊喔！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
▲貓師傅：想要找本喵按摩，記得帶罐罐肉泥來排隊喔！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）
網友看了喵師傅的專業按摩手法都忍不住笑說：「請問喵師傅按摩費用怎麼算？」、「好想被牠踏踏」、「接受預約嗎？」、「自己的罐罐自己賺」、「請問小費收肉泥還是罐罐？」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀