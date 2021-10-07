影／虎斑貓主動幫客人馬殺雞 網讚：喵師傅費用怎麼算？
這年頭貓咪也開始斜槓喵生了！泰國清邁的「大象自然公園」裡，收留了許多需要特別照顧的大象以及上百隻浪浪，其中有一隻虎斑貓很特別，牠不想在這裡白吃白住，竟然主動替遊客進行「肉球按摩服務」，網友看了都紛紛笑說：「好想找喵師傅按摩啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 16:24:19
「大象自然公園」裡除了收留來自各地的受虐大象，致力於讓牠們能在這裡得到完善的生存環境以外，平時園區也收留許多浪貓浪狗，甚至還專闢一區「貓咪王國Cat kingdom」並且有志工輪班照顧，因此這裡的貓咪不僅養尊處優，也常常出沒在遊客中心，而這隻虎斑貓就是其中之一。
由於遊客中心二樓有提供按摩服務，牠不僅會到這裡巡視，只要看見客人趴在床墊上按摩時，牠竟然也有樣學樣地坐在客人身上「幫忙按摩」。這天牠看見一名女遊客正在接受員工按摩腳底時，牠馬上跳上女客人的背，開著掌花一左一右地幫忙踏踏客人的臀部，表情相當認真，讓一旁的遊客忍不住笑問：「請問喵喵師傅馬一節多少元？200元嗎？」。
網友看了喵師傅的專業按摩手法都忍不住笑說：「請問喵師傅按摩費用怎麼算？」、「好想被牠踏踏」、「接受預約嗎？」、「自己的罐罐自己賺」、「請問小費收肉泥還是罐罐？」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）